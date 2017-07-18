В Казахстане по итогам первого полугодия 2017 года ВВП вырос на 4,2%

Астана, , 16:33 — REGNUM В Казахстане за первое полугодие 2017 года ВВП вырос на 4,2%, из которых на производство товаров приходится 2,6%, на производство услуг — 1,3%, а на налоги на продукты — 0,3%. Основными источниками роста стали промышленность (7,8%), строительство (5,9%), транспорт (3,9%), сельское хозяйство (3,1%), а также торговля (2,4%). В целом они обеспечили рост краткосрочного экономического индикатора на 5,8%. Такие сведения представил сегодня, 18 июля, министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства Республики Казахстан.

«Высокие темпы роста в горнодобывающей промышленности — рост на 9,4%. Объем добычи нефти при этом вырос на 9,7%, железной руды — на 8%, угля — на 16,5%. Также наблюдается увеличение производства в обрабатывающей промышленности на 6,5%, в отрасли также наблюдается положительная динамика в секторе промежуточного и конечного спроса. В металлургической промышленности рост составил 7,9%, легкой промышленности — 17,4%, химической — 1,1% и в производстве продуктов питания — 7,5%», — доложил о ситуации в сфере промышленности Тимур Сулейменов.

Он также сообщил, что по итогам первого полугодия 2017 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 3,67% и превысил 3,2 трлн тенге (581,82 млрд рублей).

«Мы проанализировали дополнение к той стандартной статистике, которая выдает нам без источников финансирования. Мы «очистили» инвестиции, которые реализуются в той или иной отрасли от тех средств, которые идут через республиканский бюджет или Нацфонд. В итоге мы видим, что картина остается практически такая же», — сказал Тимур Сулейменов, однако на слайдах, представленных на заседании были отмечены регионы, где зафиксировано сокращение инвестиций после проведения их «очистки» от средств республиканского бюджета.

В частности, наибольшее сокращение инвестиций продемонстрировала Павлодарская область, где по итогам первого полугодия 2017 года собственные и заемные средства составили 123,7 млрд тенге (22,49 млрд рублей). При этом в том же периоде 2016 года их размер был равен 161,2 млрд тенге (29,31 млрд рублей). Сокращение составило 23,26%.

На втором месте по сокращению инвестиций оказалась Западно-Казахстанская область, снизив показатель на 22,48%. В рассматриваемом периоде 2017 года в регионе вложено инвестиций из собственных и заемных средств в размере 120 млрд тенге (21,81 млрд рублей), тогда как в аналогичном периоде 2016 года они составляли 154,8 млрд тенге (28,15 млрд рублей).

Следом идет Восточно-Казахстанская область, где инвестиции из собственных и заемных средств составили 120 млрд тенге (21,81 млрд рублей), тогда как в 2016 году было вложено 143,4 млрд тенге (26,07 млрд рублей). Здесь сокращение равняется 16,32%.

На 15,82% сократились инвестиции и в Алма-Атинской области. Если в первом полугодии 2016 года инвестиции из собственных и заемных средств составляли в регионе 194,7 млрд тенге (35,4 млрд рублей), то в том же периоде 2017 года они составили 163,9 млрд тенге (29,8 млрд рублей).

Самое незначительное сокращение продемонстрировала Карагандинская область, снизив показатель на 2,52%. Если в первые шесть месяцев 2017 года в регионе было вложено 108,4 млрд тенге (19,71 млрд рублей), то в аналогичном периоде 2016 года сумма составляла 111,2 млрд тенге (20,22 млрд рублей).

Данные по инвестициям в регионах, где произошло сокращение инвестиций после вычета средств республиканского бюджета, млрд тенге

Наименование региона 1 полугодие 2017 года2017 1 полугодие 2016 года Собственные и заемные средства, а также кредиты банков Средства из РБ Собственные и заемные средства, а также кредиты банков Средства из РБ Алма-Атинская 163,9 10,7 194,7 13,7 Западно-Казахстанская область 120 9,6 154,8 3,5 Карагандинская область 108,4 13,7 111,2 16,9 Павлодарская область 123,7 19,3 161,2 15 Восточно-Казахстанская область 120 11,4 143,4 9,3 По данным Министерства национальной экономики РК

Министр национальной экономики также доложил о росте внешнеторгового оборота на 29,2%. Он составил в первом полугодии 2017 года 29,9 млрд долларов США. Экспорт вырос на 37,6% и составил 19 млрд долларов США, а импорт — на 16,7% и составил 10,9 млрд долларов США. Таким образом торговый баланс Казахстана продемонстрировал положительное сальдо в 8,1 млрд долларов США.

По экспорту: существенно возрос экспорт медных руд, ферросплавов, цинковых руд, железных руд и прочей продукции по твердым полезным ископаемым. Также хороший рост демонстрируют несырьевые отрасли — существенно вырос экспорт водорода, инертных газов, кондитерских изделий, жиров, масел, а также риса.

Тимур Сулейменов отчитался и по состоянию международных резервов, которые составили 92,4 млрд долларов США, из них 62,1 млрд долларов США составляют активы Национального фонда, а 30,3 млрд долларов США — золотовалютные резервы.

Напомним, Национальный банк Республики Казахстан прогнозирует ускорение темпов экономического роста до 2,8% в 2017 году и до 3,6% в 2018 году. Данный прогноз был основан на неожиданно высоких темпах роста ВВП в первом квартале 2017 года.

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Напомним также, Казахстан намерен существенно сократить государственное присутствие в экономике, однако учитывая то, что в стране идет постоянная гонка за положительными показателями, данная мера вряд ли будет применена в ближайшее время.

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