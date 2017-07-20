Лязат Шибутова, , 13:37 — REGNUM

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В Казахстане за первое полугодие 2017 года объем производства промышленной продукции составил 10,62 трлн тенге (1,92 трлн рублей), что на 7,8% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. При этом наибольшая доля средств приходится на Атыраускую область — на ее долю приходится четверть всего объема производства. Сумма произведенной продукции здесь составила 2,73 трлн тенге (0,49 трлн рублей), рост составил 19,3%. На втором месте идет Карагандинская область, где объем произведенной промышленной продукции составил 1,05 трлн тенге (0,19 трлн рублей) и обеспечил рост в 4,9%. Третья позиция за Мангистауской областью, где сумма произведенной продукции также составила 1,05 трлн тенге, при этом здесь идет падение на 0,9%. Самый большой рост приходится на Западно-Казахстанскую область, где произведено продукции на 0,93 трлн тенге (0,17 трлн рублей). Падение производства отмечено в Кзыл-Ординской области, где выпущено промышленной продукции на 356,43 млрд тенге (65,47 млрд рублей), что ниже на 3,7%, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Объем производства промышленной продукции по регионам

Наименование Сумма, млрд тенге Сумма, млрд рублей Доля Республика Казахстан (+7,8%) 10 624,67 1924,76 100,0% Атырауская область (+19,3%) 2731,15 494,77 25,7% Карагандинская область (+4,9%) 1054,37 191,01 9,9% Мангистауская область (-0,9%) 1048,16 189,88 9,9% Западно-Казахстанская область (+14,4%) 928,31 168,17 8,7% Павлодарская область (+6,1%) 855,68 155,01 8,0% Восточно-Казахстанская область (+4,3%) 720,24 130,48 6,8% Актюбинская область (+4,9%) 702,78 127,31 6,6% город Алма-Ата (+4,7%) 395,70 71,68 3,7% Южно-Казахстанская область (+0,2%) 371,50 67,30 3,5% Кустанайская область (+3,9%) 358,46 64,94 3,4% Кзыл-Ординская область (-3,7%) 356,43 64,57 3,4% Алма-Атинская область (+4,4%) 329,37 59,67 3,1% город Астана (+4,3%) 255,86 46,35 2,4% Акмолинская область (+3,6%) 250,58 45,39 2,4% Джамбульская область (+0,2%) 162,80 29,49 1,5% Северо-Казахстанская область (+5,4%) 103,29 18,71 1,0% По данным Комитета по статистике МНЭ Казахстана

Горнодобывающая промышленность

В целом по горнодобывающей промышленности и разработке карьеров практически все пункты показали рост, за исключением сектора «Технические услуги в области горнодобывающей промышленности» — здесь идет незначительное снижение по объему денежных средств в 0,2%.

Наибольшая доля денежных средств приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. Ее объем составил 5,51 трлн тенге (1 трлн рублей) или 51,9% от всего объема производства промышленной продукции, а рост составил 9,4%. В структуре отрасли львиная доля, а если точнее 80,48% средств, приходится на добычу сырой нефти и природного газа. Произведена добыча 42,55 млн тонн сырой нефти и 26,42 млрд кубометров природного газа на общую сумму в 4,437 трлн тенге (0,8 трлн рублей). Рост сектора составил 9,7% и в денежном, и в физическом выражении.

На втором месте с суммой в 552,164 млрд тенге (100,03 млрд рублей) и долей в 10,01% — добыча металлических руд. В самом секторе максимальный рост в 73,4% показала добыча свинца, его объем составил 53,4 тыс. тонн. Также в 1,5 раза выросла добыча свинцовых концентратов (195,9 тыс. тонн) и на треть выросла добыча неагломерированных железных руд (3,78 млн тонн), а также медных руд (48,53 млн тонн).

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Наибольший рост производства продукции продемонстрировали прочие отрасли горнодобывающей промышленности, денежный объем которого составил 79,79 млрд тенге (14,45 млрд рублей). В этом секторе на 92,3% выросла добыча фосфатного сырья тонкого помола. В частности, добыто 179,2 тыс. тонн продукции. Также более чем на 40% выросли темпы добычи известняка и гипса, а также мрамора и гранита. Всего за полугодие добыто 7,53 млн тонн известняка и гипса, 0,13 и 4,48 тыс. кубометров мрамора и гранита. Отрицательные показатели только у продукции «Гранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленный», добыча которых сократилась на 8%.

Объем добытой продукции по категории «Прочие отрасли горнодобывающей промышленности» за январь-июнь 2017 года

Наименование Ед.изм. Кол-во Мрамор и камень известняковый прочий для памятников, отделки или строительства +41% тыс.куб.м 134,9 Гранит, песчаник и камень для памятников, отделки или строительства прочий (+44,5%) тыс.куб.м 4 483,1 Известняк и гипс (+49,5%) тыс.тонн 7 526,3 Мел и доломит некальцинированный (+1,9%) тыс.тонн 810,3 Пески природные (+16,5%) тыс.куб.м 4 422,6 Гранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленный (-8%) тыс.куб.м 15 436,4 Глины и каолин +14,6% тыс.тонн 2 422,2 Сырье фосфатное дробленое +35,4% тыс.тонн 337,4 Сырье фосфатное тонкого помола (+92,3%) тыс.тонн 179,2 Сера сырая или нерафинированная (включая серу добытую) (+0,6%) тыс.тонн 1 302,7 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская (+35,1%) тонн 233 110 Асбест (+21%) тыс.тонн 98,5 По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность занимает в общем объеме производства промышленной продукции долю в 39,7%, что составляет 4,219 трлн тенге (0,76 трлн рублей). По сравнению с первым полугодие 2016 года рост составил 6,5%. Наибольший объем в структуре отрасли приходится на металлургическую промышленность, доля которой составляет 18,3% или 1,947 трлн тенге (0,35 трлн рублей), а рост составил 7,9%. В целом, почти все секторы обрабатывающей промышленности показали рост, за исключением производства табачных изделий, а также производства прочих готовых изделий. Здесь идет снижение в денежном выражении на 21,9% и 18,3% соответственно.

Основная доля средств в обрабатывающей промышленности приходится на производство бумаги и бумажной продукции (46,16%). Сектор произвел продукцию на 1,94 трлн тенге (0,35 трлн рублей), что превысило показатели аналогичного периода 2016 года на 5,1%. На втором месте металлургическая промышленность, которая произвела продукцию на 692,73 млрд тенге (125,49 млрд рублей) и заняла 16,42%. Здесь рост составил 7,9%. Третьей с произведенной продукцией на сумму в 409,66 млрд тенге стала сфера печати и воспроизведения записанных материалов. На нее пришлась доля в 9,71%, а рост составил 4,5%.

Наибольший рост в суммарном выражении показали секторы: производство основных фармацевтических продуктов (34,6%), легкая промышленность (15,4%), а также производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (10,2%). В отрицательной зоне оказалось производство табачных изделий (-21,9%), а также производство прочих готовых изделий (-18,3%).

Объем производства промышленной продукции в обрабатывающей промышленности

Наименование Сумма, млрд тенге Доля Производство бумаги и бумажной продукции (+5,1%) 1 947,43 46,16% Металлургическая промышленность (+7,9%) 692,73 16,42% Печать и воспроизведение записанных материалов (+4,5%) 409,66 9,71% Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+10,2%) 339,47 8,05% Производство табачных изделий (-21,9%) 169,98 4,03% Производство резиновых и пластмассовых изделий (+1,8%) 153,59 3,64% Производство продуктов питания (+7,5%) 135,23 3,21% Производство мебели (+8,3%) 105,63 2,50% Производство основных фармацевтических продуктов (+34,6%) 78,37 1,86% Производство кокса и продуктов нефтепереработки (+7,2%) 38,87 0,92% Легкая промышленность (+15,4%) 37,84 0,90% Машиностроение (+3,8%) 35,09 0,83% Производство продуктов химической промышленности (+1,1%) 25,57 0,61% Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения (+1,7%) 17,29 0,41% Производство напитков (+6,6%) 17,24 0,41% Производство прочей не металлической минеральной продукции (+3,7%) 9,60 0,23% Производство прочих готовых изделий (-18,3%) 5,71 0,14% Итого: 4 219,28

В легкой промышленности по объему произведенной продукции по количественным параметрам сложилась следующая картина. В секторе производства продуктов питания в 3,7 раза увеличилось производство по пункту «Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, овец и коз», свыше 40% — производство томатных консервов, готовых кормов для сельскохозяйственных животных, а также переработка и консервирование овощей. Наибольшее снижение демонстрируют производство мороженого и сахара.

В производстве напитков наибольший рост приходится на долю коньяка (76,1%). Следом идет производство натурального виноградного вина (48,1%). Также в зону роста попали производство прочих безалкогольных напитков (18,7%), производство ликеров и прочих алкогольных напитков (11,8%), а также производство пива (8,3%). В отрицательной зоне производство минеральной и газированной воды (-2,9%), а также производство водки (-2,1%).

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В легкой промышленности в 3,6 раза выросло производство текстильный изделий, при этом в основном за счет роста производства изделий из хлопка. Производство одежды почти полностью показало отрицательный результат, причем наибольший спад приходится на производство шляп и головных уборов (-51,1%). В зоне роста тут только производство вязаной одежды (20,5%) и верхней одежды для женщин (23,6%). Производство кожаной и относящейся к ней продукции, а также производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, полностью в негативном тренде. В производстве бумаги и бумажной продукции наибольшее снижение идет по туалетной бумаге (-63,7%). Производство кокса и продуктов нефтепереработки по большей части в зоне роста, и наибольший рост приходится на пункт «Кокс нефтяной, битум нефтяной и остатки от переработки нефти или нефтепродуктов прочие».

Производство продуктов химической промышленности имеет разнонаправленное развитие. Здесь наибольший рост показывает производство фосфорных удобрений (69,5%), а наибольшее снижение — производство добавок для цементов и строительных растворов или бетонов (-56,9%).

Основных фармацевтических продуктов лекарств было произведено на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, но по прочим фармацевтическим препаратам идет снижение на 16,8%.

В области резиновых и пластмассовых изделий наибольший рост продемонстрировало производство предметов домашнего обихода (67%), а снижение идет по производству пластмассовых труб и фитингов (-14,1%).

Производство прочей не металлической минеральной продукции тоже имеет разнонаправленный тренд, здесь наибольший рост идет по силикатным и шлаковым кирпичам (34,4%), а наибольшее падение — по строительным растворам (-25,3%).

Черная металлургия показала рост по производству сэндвич-панелей из покрытого стального листа (194,4%), а также профилей и уголков, полученных холодной штамповкой или гибкой из стали (144,3%). Снижение здесь идет только по пункту «сталь легированная в слитках или формах в первичных прочих и полуфабрикаты из стали легированной» (-21,5%).

В отрасли основных благородных и цветных металлов на 18,6% выросло производство золота, а производство серебра наоборот снизилось и составило — 13%. В литье металлов выросли только услуги по литью чугуна (12,9%), тогда как литье стали снизилось на 3%, а литье прочих цветных металлов снизилось на 14,9%.

В отрасли готовых металлических изделий кроме машин и оборудования выросли только производство перемалывающих шаров для мельниц (55,1%), а также производство котлов для центрального отопления (4,3%), а по остальным пунктам идет падение, наибольшее приходится на радиаторы для центрального отопления (-36,1%).

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В машиностроении наибольший рост приходится на производство прочих транспортных средств, где в 9,1 раза больше произведено несамоходных грузовых вагонов. Также выросло и производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов. Здесь производство легковых автомобилей повысилось в 5,3 раза, автомобили для перевозки десяти или более человек выросли в 4,4 раза, а специализированные и специальные автомобили выросли в 3,1 раза. При этом производство грузовых автомашин упало на 32,1%, а производство прицепов и полуприцепов — на 25,6%.

Полностью положительную динамику продемонстрировало производство компьютеров, электронной и оптической продукции, причем на вычислительные машины приходится 139,1% роста, а на счетчики электроэнергии — 28,1%. Такая же картина и по производству мебели. В частности, показатели по офисной мебели выросли на 46,7%, мебели для сидения — на 44,7%, мебели деревянной для столовой и гостиной — на 23,5%, мебели кухонной — на 16,4, а спальной мебели — на 9,9%.

В области электрического оборудования снизилось только производство волоконно-оптических кабелей (-32,7%), остальное все в зоне роста, и наибольший рост приходится на электрические трансформаторы (71,5%).

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие категории, в два раза упало производство тракторов, и на 34,5% повысилось производство по пункту «Клапаны распределительные, затворы шиберные, клапаны шаровые и прочие».

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сектор занимает третье место по объему денежных средств в общем объеме производства промышленной продукции. На его долю приходится порядка 7,46%, что в денежном выражении составляет 0,79 трлн тенге. Здесь наибольшую долю обеспечивает производство и передача, а также распределение электроэнергии, объем произведенной продукции которого оценивается в 0,55 трлн тенге. Всего за первое полугодие 2017 года в Казахстане произведено 51 млрд кВт.ч. электроэнергии, что обеспечило рост на 10,8%. По подаче газа производство составляет 3,78 млрд кубометров, что превышает прошлогодние показатели на 13,5%. По подаче пара рост объем произведённой продукции составил 45,88 млн Гкал, что обеспечило рост в 11,6%.

Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Данный сектор занимает в объеме производства промышленной продукции Казахстана меньше одного процента. На него приходится 0,1 трлн тенге или 0,94% от всего объема производства. Всего за период показатели составили 1,3 млрд кубометров, что ниже аналогичного периода 2016 года на 2,7%.

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