Главе администрации президента Казахстана вместо пенсии продлили контракт

Астана, , 15:28 — REGNUM Глава Казахстана продлил на пять лет полномочия руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича — руководителя администрации президента Республики Казахстан со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно», — гласит официальное сообщение.

Адильбек Джаксыбеков был руководителем администрации президента Казахстана с 2004 по 2008 годы, затем был повторно назначен на эту должность 21 июня 2016 года. Также он работал акимом (мэром) столицы, государственным секретарем Республики Казахстан, министром обороны Республики Казахстан, а также послом Республики Казахстан в Российской Федерации. Кроме того, он занимал должности министра индустрии и торговли, был советником президента и первым заместителем председателя Народно-демократической партии «Нур Отан». Подробнее с биографией можно ознакомиться по ссылке.

Примечательно, что Адильбек Джаксыбеков покинул пост министра обороны вскоре после скандала, связанного с выявлением в ведомстве преступной группировки, которая занималась хищением средств.

Читайте также: Силовики Казахстана обнаружили преступную группу в министерстве обороны

26 июля 2017 года Джаксыбекову исполняется 63 года, в Казахстане данный возраст считается пенсионным.

Одним из факторов, положительно характеризующих физическую подготовку и состояние здоровья чиновника является его участие в «Астана марафон — 2016», где Джаксыбеков пробежал дистанцию в 42,2 километра за 4 часа 22 минуты.

Напомним, сын Адильбека Джаксыбекова Даурен Жаксыбек попал в список казахстанского Forbes еще в 2012 году и с тех пор не покидает его. На сегодняшний день его состояние оценивается 498 млн долларов США, он занимает восьмую позицию в списке «50 богатейших бизнесменов Казахстана-2017», а также девятую позицию в списке «50 самых влиятельных бизнесменов-2016» казахстанской версии Forbes.

Брат Адильбека Джаксыбекова Серик Джаксыбеков является депутатом Сената (верхняя палата) Парламента Республики Казахстан.

Читайте также: Внук Назарбаева публично назвал имена казахстанских «врагов народа»

Читайте также: Лидером управленческой элиты Казахстана признан глава КНБ Масимов