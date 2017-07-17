Новые аресты в рамках борьбы с коррупцией в Казахстане

Астана, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 17 июля, Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана опубликовало видео ареста генерального директора АО «Казавиаспас» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Малика Досымбекова и генерального директора республиканского государственного казенного предприятия «Казавиалесохрана» Министерства сельского хозяйства Толеугазы Сексенбаева.

13 июня они были взяты с поличным при получении взятки размером 50 тыс. долларов США Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции города Алма-Ата. Взятка давалась от лица руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 млн долларов США. Общая сумма взятки составила 100 тыс. долларов.

Напомним, Малик Досымбеков работает в должности генерального директора АО «Казавиаспас» с декабря 2015 года. По данным сайта КЧС МВД РК, Досымбеков Малик Дуйсенович родился 17 июня 1956 года в Алма-Ате. В 1977 году окончил Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности «Организация авиационных перевозок». В 1990 году окончил Казахский государственный университет по специальности «Правоведение». В разные годы работал вице-президентом НАК «Казахстан ауе жолы», исполнительным директором АО «Аэропорт Алматы», вице-президентом АО «Алматыгорсвет». В системе «Казавиаспаса» Досымбеков работает с 2009 года. Был советником генерального директора, заместителем гендиректора по оперативной работе и производству, а с декабря 2015 года возглавил организацию.

По данным сайта РГКП «Казавиалесохрана», Сексенбаев Толеугазы Толеубекович родился 7 июня 1959 года в селе Аксуат ВКО. В разные годы работал инженером в Казахском управлении гражданской авиации, начальником департамента в Центральном агентстве воздушных сообщений, вице-президентом в НАК «Эйр Казахстан» и вице-президентом международного аэропорта Астаны по производству. В 2008 году служил коммерческим директором РГП «Казавиаспас» МЧС РК. В структуре МСХ Сексенбаев работает с 2012 года на посту генерального директора и главного госинспектора РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства».

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