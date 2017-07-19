Интерпол перестал искать олигарха Аблязова, в Казахстане поиски продолжают

Астана, , 11:22 — REGNUM Интерпол исключил экс-председателя совета директоров казахстанского АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова из списка лиц, находящихся в международном розыске. Об этом накануне, 18 июля, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что в отношении беглого казахстанского олигарха отменено так называемое «красное уведомление».

Между тем, Мухтар Аблязов все еще числится в списке разыскиваемых преступников в самом Казахстане. В частности, на информационном ресурсе Qamqor. kz Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан поисковик выдает досье по его розыску. В нем указано, что Аблязов Мухтар Кабулович, 16.05.1963 года рождения, разыскивается Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан. В графе «Причина» отмечено «Разыскиваемое лицо скрылось от следствия до задержания».

Напомним, Мухтар Аблязов, попал в список Интерпола по запросу Российской Федерации. В России Аблязов обвиняется в хищении 5 млрд долларов США, а на Украине — 400 млн долларов США.

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В Казахстане в июне 2017 года он был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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