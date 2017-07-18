Пенсионный фонд Казахстана решил, как вернуть из Азербайджана деньги

Астана, , 19:12 — REGNUM Международный Банк Азербайджана на общем собрании кредиторов объявил о принятии плана реструктуризации в связи с тем, что 93,9% кредиторов проголосовали в пользу данного плана. План реструктуризации вступит в законную силу после подтверждения со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками и суда Насиминского района. Об этом сегодня, 18 июля сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что в голосовании приняли участие кредиторы, которым принадлежит 94,1% внешних обязательств банка. При этом наибольший процент голосов был отдан плану реструктуризации, предусматривающему обмен долга на государственные ценные бумаги Азербайджана на 15 лет со ставкой 3%. За него проголосовали 50,2% кредиторов. Вторым по количеству голосов стал план обмена на новый выпуск облигаций Азербайджанского банка сроком на 7 лет со ставкой 3,5%. Здесь процент голосов составил 48,1%. Наименьший процент набрал вариант, в рамках которого должен был быть произведен обмен на государственные ценные бумаги Азербайджана со ставкой 5,125% и сроком погашения 12 лет. За него проголосовали 1,7% кредиторов.

«По итогам реструктуризации будет произведен обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте в размере около 3,34 млрд на новые облигации банка и государства, а также будут выплачены средства в виде начисленных, но невыплаченных процентов за период с 10 мая по 1 сентября 2017-го года кредиторам, правомочным по старшему и субординированному долгу. Азербайджанская Республика поддерживает реструктуризацию внешних обязательств Международного Банка Азербайджана путем обмена финансовой задолженности на прямые суверенные обязательства государства. По итогам данного обмена кредиторы получат ценные бумаги с более высоким кредитным рейтингом», — поясняется в пресс-релизе банка.

Более детальную информацию о том, как данное событие отразится на казахстанском Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), который вложил в бумаги Международного банка Азербайджана 250 млн долларов США, представил Atameken Business Channel. Бизнес-ресурс сообщает, что ЕНПФ, будучи одним из самых крупных кредиторов, выбрал опцию, предполагающую обмен на суверенные облигации Азербайджана со сроком погашения в 2032 году без потери номинальной суммы долга.

«Это означает, что обязательства МБА перед ЕНПФ в полном объеме берет на себя правительство Азербайджана посредством эмиссии новых суверенных облигаций, которые будут обращаться на Ирландской фондовой бирже», — отмечает ресурс.

Также Atameken Business Channel напомнил, что инвестиции ЕНПФ в облигации МБА были осуществлены в пред-девальвационный период.

«С момента покупки данных бумаг ЕНПФ получил 51,6 млн долларов США в качестве купонного вознаграждения. Таким образом, в «тенговом» выражении, ЕНПФ за четверть предусмотренного графиком погашения времени, уже вернул 40% инвестированных средств», — пишет ресурс.

С азербайджанской стороны событие прокомментировал министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов:

«Успешный исход реструктуризации внешних обязательств Международного Банка Азербайджана в очередной раз демонстрирует тот факт, что план отвечает интересам как банка, так и кредиторов. Положительный результат голосования также будет способствовать реализации планов правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018-го года», — отметил он.

Свои комментарии по этому поводу также оставил и председатель Палаты по надзору за финансовыми институтами Руфат Асланлы. Подтверждения со стороны именно этого органа ждут для того, чтобы план реструктуризации вступил в законную силу.

«Принятие плана реструктуризации внешних обязательств Международного Банка Азербайджана большинством иностранных кредиторов является положительным моментом для развития банковского сектора. Мы полностью поддерживаем данный план, который соответствует всем международным и внутренним регулятивным нормам», — отметил Асланлы.

Напомним, в середине мая 2017 года стало известно, что 250 млн долларов США, вложенные казахстанским Единым накопительным пенсионным фондом в Международные банк Азербайджана, находятся под угрозой, так как банку грозило банкротство.

Читайте также: Нацбанк Казахстана ответил на вопросы о деньгах ЕНПФ и о судьбе банков

Чуть позже председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев прокомментировал ситуацию, рассказав, что уже предложено три варианта реструктуризации, каждый из которых предполагает убыток.

Следом за этим правительство Казахстана заявило, что ситуация находится под контролем, и казахстанское правительство совместно с Национальным банком будут вести плотные переговоры как с самим Международным банком Азербайджана, так и с азербайджанским правительством.

Читайте также: Казахстан пытается вернуть пенсионные деньги из Азербайджана

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане Единый пенсионный фонд озвучил размеры задолженности