Материалы с тегом «Захар Прилепин»
Суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста Александру Пермякову, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила 4 января пресс-служба суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову и продлил срок его содержания в СИЗО...
4 января 2024
МИД назвал слова Прилепина о трудовой миграции в РФ его личным мнением
Высказывания писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о трудовой миграции в России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее был...
21 декабря 2023
Посла России пригласили в МИД Узбекистана из-за высказываний Прилепина
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашён в МИД этой страны в связи с высказыванием писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России, заявили в МИД Узбекистана. «Заявлено, что такого рода...
21 декабря 2023
Обвиняемый в покушении на Прилепина готов сидеть в СИЗО
Обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков с двойным гражданством (Украины и России) не против находиться в СИЗО на время следствия. Фигурант и его адвокат не обращались в суд с просьбой отказать следствию в продлении ареста. Об этом говорится в распространённом...
10 октября 2023
Обвиняемому в покушении на Прилепина потребовали продлить арест
Обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александру Пермякову могут продлить срок заключения под стражей. На этом настаивает следствие, сообщили в Басманном районном суде Москвы. «В суд поступило ходатайство следствия о продлении [срока содержания под] стражей Пермякова А. А», ―...
2 октября 2023
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
В годовщину трагической гибели политолога Дарьи Дугиной от теракта украинских спецслужб политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин сказал, что достойно ответить за её смерть можно только поставив ей памятник в Киеве. «Даша Дугина. Прошёл год… Ответить за Дашу достойно можно только...
20 августа 2023
Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии
Писатель Захар Прилепин получил должность заместителя командира полка. Об этом он написал 1 августа в своём Telegram-канале. Он отметил, что созданный совместно с ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжёлое вооружение...
1 августа 2023
Видеосервис YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина
YouTube заблокировал канал Захара Прилепина, у которого было 300 тысяч подписчиков, сообщил писатель в своём Telegram-канале 20 июля. «Западный мир поместил человечество в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию. И теперь они живут идиотами», — отметил Прилепин. По оценке...
20 июля 2023
ФСБ проверит Полозкову на оправдание терроризма
Депутат Государственной думы Елена Ямпольская 10 июля сообщила, что Генеральная прокуратура России рассмотрела её обращение с просьбой проверить поэтессу Веру Полозкову на оправдание терроризма. Обращение направили в Федеральную службу безопасности РФ, которая и займётся проверкой. В беседе с ИА...
10 июля 2023
Переживший покушение Прилепин показал кадры, где он стоит на ногах
Писатель Захар Прилепин, в мае переживший покушение, опубликовал кадры из больницы, на которых он стоит с аппаратами Илизарова на ногах. Запись опубликована 7 июля в его Telegram-канале. «То, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее», — сказал Прилепин. Он поблагодарил своих...
7 июля 2023
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
Следователь по делу о покушении на писателя Захара Прилепина сообщил, что пока не удалось установить заказчика атаки, и призвал сделать заседание суда закрытым. Об этом 29 июня сообщило РИА Новости. «Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления», — сообщил на заседании...
29 июня 2023
Эксперт счёл необходимым проверить Полозкову на оправдание терроризма
Поэтессу Веру Полозкову, действительно, следует проверить на предмет нарушения российского законодательства. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными органами Антон Цветков. Так он прокомментировал...
21 июня 2023
Генпрокуратура проверит поэтессу Веру Полозкову на оправдание терроризма
Депутат Госдумы Елена Ямпольская обратилась в Генеральную прокуратуру и попросила организовать проверку высказываний поэтессы Веры Полозковой на оправдание и пропаганду терроризма. Текст обращения Ямпольская разместила 20 июня в своём Telegram-канале. Как сообщалось ранее, в 2017 году Полозкова...
20 июня 2023
Сбежавшая из РФ поэтесса рассказала, как отмечала покушение на Прилепина
«Бокалом пивка» отметила покушение на писателя Захара Прилепина его коллега, русофоб и мать троих детей Вера Полозкова. Об этом она заявила в интервью Михаилу Козыреву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Сбежавшая за границу поэтесса рассказала, что отмечала покушение на...
20 июня 2023
Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован 6 июня на сайте Кремля. Также глава государства наградил погибшего помощника писателя Александра Шубина. Орден Мужества ему присвоен посмертно. 6 мая на Захара Прилепина было...
6 июня 2023
Нижегородский губернатор: Прилепину предстоит заново научиться ходить
Писателю Захару Прилепину после всех операций нужно будет заново учиться ходить, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — говорится в сообщении...
2 июня 2023
Захар Прилепин впервые рассказал о деталях покушения
Переживший 6 мая покушение Захар Прилепин перенёс четыре сложнейших операции. О деталях покушения и здоровье писатель рассказал корреспонденту «МК». По его словам, самочувствие зависит от того, как срастаются многочисленные переломы и разрывы. Сейчас писатель заново учится ходить. Врачи говорят ему...
29 мая 2023
Захар Прилепин рассказал о своём самочувствии
Минимум четыре операции перенёс писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. «У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяжённостью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», —...
27 мая 2023
Никитин: прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет
Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, всё под контролем, врачи справляются, сообщил 23 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, писатель бодр «настолько, насколько это возможно после таких травм». «Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно...
23 мая 2023
Пострадавший при покушении Прилепин начал проходить реабилитацию
Писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба писателя. «Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — говорится в сообщении. Также в...
21 мая 2023