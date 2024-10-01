Москва, 1 октября, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Осуждённый за покушение на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) не сможет участвовать в специальной военной операции. Об этом заявил журналистам адвокат Андрей Гривцов.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Ранее стало известно, что военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы, а также к штрафу в размере 1,5 млн рублей. Его обвиняли в осуществлении теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в совершении других противоправных действий.

Гривцов напомнил, что, согласно законодательству, лица, осуждённые за террористические преступления, не могут проходить военную службу.

«Лица, осуждённые за совершение преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 УК РФ, направлению на военную службу не подлежат. Это прямо следует из статьи 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», — сказал юрист, которого цитирует «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Прилепина было совершено в мае 2023 года под Нижним Новгородом. Автомобиль, в котором находился писатель, взорвался. Прилепин был тяжело ранен в результате теракта, а его водитель и охранникАлександр Шубин погиб.

Занимавший тогда должность секретаря Совбеза России Николай Патрушев заявил, что это покушение, а также убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского координировались американскими властями.

12 сентября 2024 года СК РФ объявил, что следствие установило соучастника Пермякова в покушении на Прилепина. Нового фигуранта дела ведомство объявило в розыск.