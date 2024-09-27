Москва, 27 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Гособвинение просит приговорить Александра Пермякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина, к пожизненному заключению.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Прошу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн рублей», — сказал гособвинитель во время судебных прений.

Также обвинение запросило для обвиняемого отбывание первых 10 лет в тюрьме, а после — в колонии особого режима. Со слов прокурора, преступление представляло собой колоссальную общественную опасность.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Прилепин, взорвали под Нижним Новгородом. Писатель получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погибли на месте.

Вскоре силовики задержали Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов. 19 сентября стало известно, что Пермяков полностью признал свою вину, однако раскаиваться в содеянном не стал.

Занимавший тогда должность секретаря Совбеза России Николай Патрушев заявил, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также покушение на Прилепина координировал Вашингтон.