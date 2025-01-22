Посёлок городского типа Власиха, Московская область, 22 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок заключения обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом стало известно из заседания, которое состоялась в среду, 22 января.

РИА Новосьти/Михаил Воскресенский Александр Пермяков,

«Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передаёт слова судьи корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что осуждённый Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) попросил суд отметить его гражданство Российской Федерации.

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