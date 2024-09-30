Москва, 1 октября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному тюремному заключению Александра Пермякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в совершении покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на судебное решение.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а после отправится в исправительную колонию особо строгого режима. Кроме того, суд обязал Пермякова выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

При этом суд прекратил уголовное преследование по статьям об обороте оружия и изготовлении взрывных устройств. На решение повлияло раскаяние подсудимого.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван под Нижним Новгородом. Писатель получил тяжелейшие ранения. Водитель и охранник Прилепина Александр Шубин погиб на месте.

После случившегося правоохранительные органы задержали Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов.

Занимавший тогда должность секретаря Совбеза России Николай Патрушев заявил, что убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, а также покушение на Прилепина координировали власти США.

12 сентября 2024 года Следственный комитет России объявил, что сотрудники ведомства установили соучастника обвиняемого в покушении на Прилепина и объявили в розыск второго фигуранта дела.