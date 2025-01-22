Москва, 22 января, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), приговорённый к пожизненному сроку заключения по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, попросил суд лишить его российского гражданства.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает», — следует из текста апелляционной жалобы Пермякова, оглашённой в ходе заседания Апелляционного военного суда.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок заключения Пермякову по делу о покушении на Прилепина.

Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию особо строгого режима. Помимо этого, суд обязал Пермякова заплатить 1,5 млн рублей штрафа. Сообщалось, что после раскаяния обвиняемого и сотрудничества со следствием уголовное дело по статьям об обороте оружия и изготовлении взрывных устройств было прекращено.

В мае 2023 года автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван под Нижним Новгородом. Писатель был тяжело ранен, а его водитель Александр Шубин погиб на месте.

После случившегося правоохранительные органы задержали Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов. Занимавший на тот момент должность секретаря Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что покушение на Прилепина координировали власти США.

12 сентября 2024 года Следственный комитет РФ объявил, что сотрудники ведомства установили соучастника обвиняемого в покушении на Прилепина и объявили в розыск второго фигуранта дела.