Москва, 30 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку гражданина России и Украины Александра Пермякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за теракт, в котором пострадал писатель Захар Прилепин.

Артем Геодакян/ТАСС Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Суд признал Пермякова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Оставшийся срок он будет отбывать в колонии особого режима.

Гособвинение во время судебных прений просило назначить Пермякову пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн рублей. Также обвинение просило для него отбывание первых десяти лет в тюрьме, а после — в колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Прилепин, взорвали. Это произошло под Нижним Новгородом. Писатель получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте.

Вскоре после покушения 6 мая силовики задержали Пермякова. Следственный комитет России опубликовал кадры допроса подозреваемого. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов. Пермяков полностью признал свою вину, но раскаиваться в содеянном не стал.

В конце мая прошлого года сообщалось, что переживший 6 мая покушение Захар Прилепин перенёс четыре сложнейшие операции. За неделю до покушения Прилепин и Шубин вместе вернулись по ротации в отпуск из зоны СВО, где служили в Росгвардии в составе батальона «Оплот». У Прилепина был контракт на год, и он собирался продлить его ещё на полгода.