Москва, 19 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Взорвавший автомобиль писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков ранее получал от Службы безопасности Украины задание застрелить его в Москве. Об этом 19 сентября обвиняемый рассказал на слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Захар Прилепин

«Ликвидировать Прилепина необходимо по возможности в городе Москве путём выстрела в затылок», — передал Пермяков слова украинского куратора.

Для этого Пермяков приехал в Москву из Нижегородской области и выяснял, где живёт Прилепин. Билеты на поезд он купил по украинскому паспорту, а позже получил паспорт гражданина Казахстана. В СБУ ему сообщили, что скоро передадут оружие и взрывчатку. Также Пермяков получил информацию о дате проведения презентаций книг Прилепина и других мероприятиях с его участием.

Когда выяснилось, что у Прилепина серьёзная охрана, планы заказчиков изменились.

Гражданин Украины Пермяков дал согласие СБУ совершить покушение на Прилепина в июле 2022 года. За убийство ему пообещали $20 тыс. Пермякова научили стрелять, собирать взрывные устройства, а также вести наружное наблюдение. СБУ обеспечила своего агента средствами связи, оружием, взрывчаткой и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана.

За Прилепиным он вёл слежку в разных регионах. В апреле 2023 года он в Нижегородской области изготовил два взрывных устройства, используя противотанковые мины, электродетонаторы и металлические гайки. Бомбы Пермяков установил под полотно дороги недалеко от дома писателя в посёлке Пионерском.

Утром 6 мая прошлого года, в момент, когда Прилепин и его товарищ Александр Шубин ехали по дороре, Пермяков привёл взрывные устройства в действие. Автомобиль взорвался, Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения и попал в реанимацию. В атомобиле также ехала дочь писателя. Её спасло то, что она вышла из машины за 100 метров до взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Пермякова в этот же день задержали, допросили и предъявили обвинения в совершении теракта. На допросе он сообщил, что СБУ завербовала его ещё в 2018 году.

В ходе следствия эксперты установили, что на левой руке Пермякова на момент задержания находились следы взрывчатого вещества гексогена. Следователи установили личность соучастника покушения и 12 сентября объявили его в розыск.