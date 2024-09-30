Москва, 30 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проходит обвиняемым по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом 30 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Александр Пермяков

«Приговором суда Пермякову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявила Петренко.

Официальный представитель ведомства уточнила, что доказательства, собранные СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора Пермякову. Суд признал его виновным в совершении террористического акта, а также ряда других преступлений.

Как установило следствие, Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, после чего прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию украинских спецслужб совершить покушение на Прилепина. В течение длительного времени Пермяков следил за потерпевшим, тщательно изучая маршруты его передвижения. Соучастники предоставили Пермякову подложные документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть РФ после совершения преступления.

Кроме того, по версии следователей, Пермяков получил от кураторов информацию о местонахождении тайника с боеприпасами, из которых он собрал два самодельных взрывных устройства, приводимых в действие дистанционно. Изготовленные взрывные устройства Пермяков установил на просёлочной дороге в посёлке Пионерском в Нижегородской области. Он же привёл их в действие.

Официальный представитель СК добавила, что следствие установило соучастника этого преступления. Его объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Прилепин, взорвали под Нижним Новгородом. Писатель получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте.

Вскоре после покушения, 6 мая, силовики задержали подозреваемого в теракте Пермякова. СК опубликовал кадры допроса. Пермякова обвинили в том числе в прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также подделке документов. Свою вину он признал.