Москва, 26 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин сообщил, что соучастники покушения на него до сих пор остаются на свободе.

Стрингер/ТАСС

Он напомнил, что гражданину Украины Александру Пермякову (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), который пытался его убить, суд вынес приговор.

«У него было трое сообщников, которые пока не задержаны <…> Все трое сообщников находятся в регионе и по сей день», ― процитировал ТАСС Прилепина.

Писатель добавил, что один из предполагаемых сообщников учился в вузе в Нижнем Новгороде, но его не нашли.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван под Нижним Новгородом. Писатель получил тяжелое ранение, а его водитель Александр Шубин погиб на месте.

По подозрению в совершении покушения правоохранительные органы задержали украинца Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов. Занимавший на тот момент должность секретаря Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что покушение на Прилепина координировали власти США.

12 сентября 2024 года Следственный комитет РФ объявил, что сотрудники ведомства установили соучастника обвиняемого в покушении на Прилепина и объявили в розыск второго фигуранта дела.

В январе 2025 года Апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок заключения Пермякову по делу о покушении на Прилепина. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию особо строгого режима. Помимо этого, суд обязал Пермякова заплатить 1,5 млн рублей штрафа. Сообщалось, что после раскаяния обвиняемого и сотрудничества со следствием уголовное дело по статьям об обороте оружия и изготовлении взрывных устройств было прекращено.