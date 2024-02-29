Материалы с тегом «ВТБ»
Банк ВТБ уведомили о лишении права владения немецкой «дочкой»
Немецкий банк Ost-West Handeslbank (OWH SE) — прежний VTB Bank Europe — уведомил ВТБ о лишении права владения немецкой «дочкой». От ВТБ потребовали вернуть дивиденды почти на €434 млн, сообщили 29 февраля журналистам в пресс-службе российского банка. «ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE...
29 февраля 2024
Глава ВТБ Андрей Костин отверг обвинения США, выдвинутые в его адрес
Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения в якобы имевшем место обходе санкций, которые в его адрес выдвинули США. Соответствующее заявление он передал журналистам. Банкир отметил, что никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство. Тем более не занимался...
24 февраля 2024
ВТБ предложила схему расчётов с кредиторами за счёт замороженных активов
Внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчётов с кредиторами банка через специальный траст. Схема будет действовать в течение 15 лет, сообщил внешний управляющий банка Teneo Financial Advisory Ltd в своём отчёте. Банк VTB Capital — это бывшая британская дочерняя компания ВТБ, активы...
11 января 2024
Путин попросил не хвалить главу ВТБ, чтобы тот не захотел стать султаном
Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодёжи Султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом в шутку попросил не слишком хвалить главу ВТБ Андрея Костина. В ходе беседы принц, говоря об инвестициях Омана в экономику России...
7 декабря 2023
Первый зампред ВТБ предложил меры против непредсказуемости решений ЦБ
Решения Центробанка РФ по ключевой ставке менее предсказуемы, чем решения иностранных регуляторов, поэтому необходимо ввести ряд мер, чтобы денежно-кредитная политика страны была более прогнозируемой. Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По мнению Пьянова, одной из таких мер...
7 декабря 2023
Путин выступит на пленарной сессии форума «Россия зовёт»
Президент России Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии форума «Россия зовёт» 7 декабря, сообщили во вторник, 28 ноября, в ВТБ. «Состоятся две сессии по расширению взаимодействия суверенных государств и поиску нового баланса мировой экономики. Традиционно запланировано выступление...
28 ноября 2023
Путин заявил о преодолении банками из РФ всех созданных извне сложностей
Запад не предусмотрел, что российские банки смогут преодолеть внешнее санкционное давление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Так российский лидер оценил слова руководителя этого банка о том, что его организация чувствует себя хорошо, несмотря на...
28 ноября 2023
Путин: Запад не ожидал, что банки в России пройдут созданные им трудности
Западные страны не ожидали, что российский банковский сектор сумеет преодолеть созданные извне сложности. Об этом 27 ноября заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. «Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить...
27 ноября 2023
Костин оценил выполнение ОСК гособоронзаказа
Президент банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 ноября заявил, что работу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) в рамках гособоронзаказа можно назвать удовлетворительной, но признал, что в ней есть недостатки. «Есть, конечно, недостатки — и в...
27 ноября 2023
В России начнут выдавать больше льготных ипотек
Российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки, сообщили «Известиям» в Министерстве финансов. «Дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы», — говорится в материале. Согласно данным ДОМ...
27 ноября 2023
ВТБ принес извинения семье бойца СВО, с карты которого похитили 1,2 млн
Банк ВТБ принес извинения семье погибшего бойца СВО Андрея Мозгового, с карты которого мошенники украли 1,2 млн рублей, пока тот умирал в госпитале им. Бурденко. «Мы приносим извинения родственникам погибшего. Выражаем соболезнования в связи с их утратой», — говорится в сообщении, поступившем в ИА...
24 ноября 2023
ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных компаний РФ по версии Forbes
Банк ВТБ занял первое место в списке самых убыточных российских компаний по версии американского журнала Forbes по итогам 2022 года. Издание оценило убыток ВТБ по итогам 2022 года в 612,6 млрд рублей, что совпадает с данными самого банка. В публикации отмечается, что ВТБ пострадал от последствий...
21 ноября 2023
Россиянам рассказали о мошенничестве через предложение вакансий аналитиков
Мошенники придумали новую схему обмана россиян через предложения вакансий аналитиков. Об этом 17 ноября рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин. Преступники якобы обучают людей работе финансового аналитика, а после этого предлагают вложить деньги в проект...
новость часа
17 ноября 2023
ВТБ повысил ставки по вкладам до 15% годовых
ВТБ повысил ставки по вкладам на 2,5 процентного пункта, сообщили 1 ноября в кредитной организации. «Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада», — говорится в сообщении. В кредитной организации также отметили, что при переводе пенсии...
1 ноября 2023
Глава ВТБ предупредил о курсе доллара по 250 рублей
Курс рубля всё равно упадёт, если ввести так называемую «мембрану» по предложению главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Доллар подорожает до 250 рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме в Сочи. Костин отметил, что выступает против перехода к жёстким...
29 сентября 2023
Костин заявил об использовании на верфях ОСК станков 1932 года
На петербургских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) используют устаревшие станки, в том числе со времён Второй мировой войны. Об этом 28 февраля заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на VII Московском финансовом форуме. По его словам, 27 февраля он посетил три предприятия ОСК...
28 сентября 2023
Экономисты призвали не замораживать в РФ активы западных компаний
Вместо того чтобы запрещать западным компаниям, уходящим из России, продавать свои активы, Москва должна стремиться к тому, чтобы оставаться привлекательной альтернативой для инвесторов, считает Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента...
11 сентября 2023
Экономист оценила идею Костина о запрете на продажу активов
Если власти РФ запретят западным компаниям, уходящим из России, продавать их активы, то это обернётся большими негативными последствиями, считает Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявила 11 сентября...
11 сентября 2023
В России предложили ограничить рублевые переводы за рубеж для граждан
Россия с целью поддержки национальной валюты должна ограничить для своих граждан переводы в рублях за рубеж, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет «Лента. ру». Он напомнил, что, в РФ действуют ограничения на переводы в иностранной валюте, а на рубли эти запреты не...
11 сентября 2023
Костин возглавил совет директоров Объединённой судостроительной корпорации
Совет директоров «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина своим председателем. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа. «Совет директоров на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета...
25 августа 2023