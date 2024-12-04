Москва, 4 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Доля сбережений в наличных у россиян на текущий момент достигла исторического минимума. В рублях этот показатель составляет около 15,9 трлн, в иностранной валюте — примерно $94 млрд. Об этом 4 декабря на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» сообщил заместитель президента ― председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он уточнил, что доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, составляет порядка 15%.

«Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться ещё на пару процентных пунктов», — отметил Горшков.

По прогнозу ВТБ, в этом году порядка 350 млрд наличных рублей «перетечёт» на счета банков. Эксперты связывают желание россиян избавиться от наличной валюты с повышением ставок по рублёвым вкладам.

Как сообщало ИА Регнум, экономист и инвестор Елизавета Константинова заявила, что хранение сбережений в наличной валюте утратило свою актуальность. По её словам, это устаревший метод. Эксперт отметила, что вложение денег на банковский депозит может приносить до 20% годовых. Однако, по информации Минфина РФ, примерно четверть населения страны предпочитает хранить сбережения в наличных.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев 18 октября заявил, что иностранная валюта в наличном формате уже не может считаться безопасным видом хранения сбережений. Недоверие к иностранным валютам он объяснил тем, что американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. По его словам, на этот же шаг могут пойти и европейские организации. Замминистра добавил, что лучше вкладываться в золото.

Гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты являются лучшими инструментами для сбережения денежных средств, считает министр финансов России Антон Силуанов.