Москва, 4 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России может продержаться на отметке 23% весь 2025 год, полагает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что заседание совета директоров Центрального банка состоится 20 декабря, ожидается, что ключевую ставку поднимут до 23%.

«До 23% будет подъём, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год», — сказал топ-менеджер ВТБ в интервью телеканалу «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пьянов сравнил ожидаемое повышение ключевой ставки со «штормом» на процентном рынке. Решением ЦБ от 25 октября ключевая ставка повышена до 21%. После повышения глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

Набиуллина заявила 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», что снижение ключевой ставки в нынешних условиях будет воспринято как капитуляция. Она добавила, что понижение может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса.