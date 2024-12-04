В ВТБ допустили, что ключевая ставка в 23% продержится весь 2025 год
Москва, 4 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России может продержаться на отметке 23% весь 2025 год, полагает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он напомнил, что заседание совета директоров Центрального банка состоится 20 декабря, ожидается, что ключевую ставку поднимут до 23%.
«До 23% будет подъём, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год», — сказал топ-менеджер ВТБ в интервью телеканалу «Россия 24».
Как сообщало ИА Регнум, ранее Пьянов сравнил ожидаемое повышение ключевой ставки со «штормом» на процентном рынке. Решением ЦБ от 25 октября ключевая ставка повышена до 21%. После повышения глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.
Набиуллина заявила 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», что снижение ключевой ставки в нынешних условиях будет воспринято как капитуляция. Она добавила, что понижение может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса.