Москва, 10 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Банк ВТБ купил «Почта банк» у «Почты России» за 36 млрд рублей. Об этом 10 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Максим Блинов/РИА Новости

«Почта банк» продан «Почтой России», как вторым партнёром, ВТБ за 36 млрд рублей», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Шадаев отметил, что это будут дополнительные деньги, которые получит «Почта России» на своё развитие.

Как уточняет РБК, ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд рублей и теперь является единственным владельцем этой кредитной организации.

Как передавало ИА Регнум, в октябре рыночную стоимость одной акции «Почта банка» оценили в 4 тыс. 184 рубля. Капитал банка состоял из 17,2 млн акций. Таким образом, весь банк был оценён в 72 млрд рублей. При этом доля «Почты России» в размере 50% минус одна акция составляла 36 млрд рублей.

В июле в кулуарах Финансового конгресса Банка России первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк планирует выкупить у «Почты России» её долю в «Почта банке», а само поглощение может произойти не раньше 2026 года. В сентябре ВТБ подал соответствующую заявку в Федеральную антимонопольную службу.