Москва, 18 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Дальнейшего серьезного укрепления рубля, скорее всего, не будет. Об этом 18 марта заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Не знаю, я думаю, сильно больше не должен», — ответил он журналистам на вопрос, до какого уровня может укрепиться рубль.

Костин также заявил, что не имеет понятия, что происходит с российской валютой.

Как передавало ИА Регнум, российская валюта резко укрепилась 13 февраля, ее курс опустился с 94,97 до 89,5 рубля за доллар США. На 18 марта Банк России установил курс 84,3 рубля за доллар.

26 февраля Центробанк объяснил укрепление рубля реакцией рынков на геополитические события. При этом регулятор заявил, что сложно оценить, насколько устойчивым будет этот процесс.

Глава Минфина России Антон Силуанов 6 марта подчеркнул, что все обязательства федерального бюджета будут выполнены при любом курсе рубля.