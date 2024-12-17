Москва, 17 декабря, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Рекордного значения в 22,08% достигла средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках. Об этом свидетельствует информация ЦБ РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно данным регулятора, по итогам первой декады декабря показатель вырос на 0,1 процентного пункта. В перечень организаций, за ставками которых наблюдает учреждение, вошли Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Росбанк», Московский кредитный банк, «Т-Банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».

По сведениям регулятора, в последний раз самое низкое значение средней ставки по вкладам фиксировалось в первой декаде октября 2020 года. Тогда показатель составлял 4,33%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ РФ, которое пройдёт 20 декабря. «Альфа-банк» установил максимальную ставку по депозитам до 24%. До этого Сбербанк поднял ставки по вкладам до 22,5% и по накопительным счетам — до 18%. В последнем случае предложение действует первые три месяца. ВТБ, в свою очередь, повысил ставку по новым вкладам до 24%.

3 декабря заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост доходов от вкладов в российских банках до 25% зимой 2024–2025 годов. Он также выразил мнение, что после доходность по депозитам пойдёт на спад. Горшков связывал такую динамику с возможными изменениями ключевой ставки ЦБ РФ.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Руководитель этого учреждения Эльвира Набиуллина не исключала, что на декабрьском заседании регулятор может ещё раз повысить ключевую ставку.