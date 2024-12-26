ВТБ завершил сделку по покупке акций «Почта Банка»
Москва, 26 декабря, 2024, 12:16 — ИА Регнум. ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка». Об этом 26 декабря сообщил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он уточнил, что расчёты по сделке банк провёл 23 декабря.
«"Почта Банк» из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной «дочкой» группы ВТБ», — сообщил Пьянов.
Как уточнил Пьянов, сейчас активно обсуждаются форматы работы отделений объёдиненного банка и стратегия взаимодействия с клиентами.
Он отметил, что интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и усилить региональное присутствие.
«Почта Банк» был создан ВТБ и «Почтой России» в 2016 году. В капитале «Почта Банка» у «Почты России» и ВТБ были равные доли (по 50% минус одна акция). Ещё две акции принадлежали председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову.
Как сообщало ИА Регнум, рыночная стоимость акции «Почта Банка» в октябре оценивалась в 4184 рубля. Капитал банка состоял из 17,2 млн акций. Банк был оценён в 72 млрд рублей.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев 10 декабря заявил, что ВТБ купил «Почта Банк» у «Почты России» за 36 млрд рублей. Выкупленная доля составила 49,99% акций. ВТБ стал единственным владельцем «Почта Банка».