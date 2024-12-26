Москва, 26 декабря, 2024, 12:16 — ИА Регнум. ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка». Об этом 26 декабря сообщил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Он уточнил, что расчёты по сделке банк провёл 23 декабря.

«"Почта Банк» из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной «дочкой» группы ВТБ», — сообщил Пьянов.

Как уточнил Пьянов, сейчас активно обсуждаются форматы работы отделений объёдиненного банка и стратегия взаимодействия с клиентами.

Он отметил, что интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и усилить региональное присутствие.

«Почта Банк» был создан ВТБ и «Почтой России» в 2016 году. В капитале «Почта Банка» у «Почты России» и ВТБ были равные доли (по 50% минус одна акция). Ещё две акции принадлежали председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову.

Как сообщало ИА Регнум, рыночная стоимость акции «Почта Банка» в октябре оценивалась в 4184 рубля. Капитал банка состоял из 17,2 млн акций. Банк был оценён в 72 млрд рублей.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев 10 декабря заявил, что ВТБ купил «Почта Банк» у «Почты России» за 36 млрд рублей. Выкупленная доля составила 49,99% акций. ВТБ стал единственным владельцем «Почта Банка».