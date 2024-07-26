Материалы с тегом «Томас Шмидт»
Сбежавший из Польши судья: наёмники-поляки боятся ехать на Украину
Польские наёмники, отправившиеся воевать за ВСУ, возвращаются на родину в гробах, поэтому число желающих сражаться за киевский режим неуклонно снижается. Об этом в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой рассказал польский судья Томаш Шмидт. Ахмедова обратила...
26 июля 2024
Сбежавший судья Шмидт: власти готовят Польшу к войне, чтобы нажиться
Война — это способ заработать большие деньги, поэтому польские власти и используют рикторику о возможном военном столкновении с Россией. Такое мнение выразил бывший польский судья Томаш Шмидт, который из-за преследования на родине был вынужден просить убежища в Белоруссии. В интервью главному...
26 июля 2024
Сбежавший судья Шмидт рассказал, как в Польше работает западная пропаганда
Технологии западной пропаганды активно используются в Польше для того, чтобы сформировать у простых граждан неприязнь к русским и белорусам. Это может делаться и, например, как подготовка к большой войне, рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой бывший...
26 июля 2024
Польский судья Шмидт рассказал, к какому финалу движется СВО
Украинский конфликт закончится победой России, уверен бежавший судья из Польши Томаш Шмидт. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой он объяснил, что сами поляки не верят в якобы возможную победу киевского режима, но официальная Варшава обязана следовать курсу...
26 июля 2024
Сбежавший судья Шмидт рассказал о фабрикации в Польше политических дел
Сбежавший в мае из Польши судья Томаш Шмидт признался, что в суды не раз поступали сфабрикованные дела в отношении неугодных для властей людей. В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой уже лишённый на родине статуса судьи и обвинённый в шпионаже Шмидт рассказал, что сам подвергался...
26 июля 2024
Сбежавший из Польши в Белоруссию судья: В России — демократия, в ЕС — нет
В Евросоюзе никакой демократии нет, заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой польский судья Томас Шмидт, который из-за политического преследования был вынужден бежать в Белоруссию. «У вас в России демократия. В Евросоюзе никакой демократии нет. Это так уже не работает. А...
25 июля 2024
Сбежавший судья Шмидт назвал причиной гонений правду о главе МИД Польши
Сбежавший из Польши в Белоруссию судья Томас Шмидт заявил, что причиной его преследования на родине стала правда о глава МИД Польши Радославе Сикорском. Так, в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой судья отметил, что министр в итоге стал первым, кто начал обвинять его в шпионаже и...
25 июля 2024
Польский судья: Украина боится перезахоронить жертв Волынской резни
Киевский режим не даёт разрешения на перезахоронение жертв Волынской резни, устроенной украинскими коллаборационистами во время Великой Отечественной войны, потому что это навредит самой Украине, заявил польский судья Томас Шмидт, который из-за своей политической позиции был вынужден бежать из...
25 июля 2024