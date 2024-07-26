Москва, 26 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Украинский конфликт закончится победой России, уверен бежавший судья из Польши Томаш Шмидт. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой он объяснил, что сами поляки не верят в якобы возможную победу киевского режима, но официальная Варшава обязана следовать курсу Вашингтона, который поддерживает Украину.

ИА Регнум Томаш Шмидт

«СВО так работает, что Россия победит. Есть такой польский военный. Он полковник, военная разведка, занимается Белоруссией, Россией. Он тоже так сказал… Президент Путин это назвал СВО. Это война нового типа. Потому что это так работает, чтобы уничтожить армию украинскую», — заявил Шмидт.

По его мнению, Украина как страна может рухнуть. И даже несмотря на польскую пропаганду, нацеленную на формирование у внутренней аудитории желания поддерживать Киев, сами поляки видят, что украинской победы ждать смысла нет.

Однако официальные власти Польши продолжают говорить о том, что страна будет помогать киевскому режиму.

«Это просто решение Вашингтона. Там очень тесная связь между Белым домом и правительством польским», — подчеркнул Шмидт.

Томаш Шмидт занимал пост судьи в Польше, однако из-за политической позиции был обвинён в шпионаже. В Варшаве выдан ордер на его арест, кроме того, Шмидта лишили должности. Он вынужденно бежал в Белоруссию, где попросил защиты.

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