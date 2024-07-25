Москва, 25 июля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Сбежавший из Польши в Белоруссию судья Томас Шмидт заявил, что причиной его преследования на родине стала правда о глава МИД Польши Радославе Сикорском. Так, в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой судья отметил, что министр в итоге стал первым, кто начал обвинять его в шпионаже и якобы предательстве.

ИА Регнум Томас Шмидт

«Посмотрите, Сикорский, например, у него жена не использует польский язык. Она его не понимает совсем», — указал Шмидт, напомнив, что американо-британская журналистка и по совместительству супруга Сикорского общается только на английском языке, а их сын служит в американской армии.

Какой поляк будет в американской армии? Он поляк или он американец, или кто он? — задался вопросами судья.

По мнению Томаса Шмидта, у него были подозрения о том, что Сикорского используют американцы, но доказательств, которые можно было бы предъявить на бумаге, он не нашёл.

Тем не менее, своими опасениями судья поделился с несколькими людьми, а затем на него обрушились обвинения в шпионаже и преследование.

«Я думал, что я говорю с друзьями. У нас телефоны были отключены, чтобы кто-то не «сидел» на них. Но пошло как пошло», — рассказал Шмидт, признав, что небезопасно было обсуждать такие темы даже в тесном кругу доверенных лиц.

В настоящее время в Польше лишили Шмидта статуса судьи и заочно арестовали. В мае из-за преследования за политическую позицию он бежал из своей страны в Белоруссию, где попросил убежища.

Полное интервью Томаса Шмидта читайте на сайте ИА Регнум 26 июля.