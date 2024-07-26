Москва, 26 июля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Технологии западной пропаганды активно используются в Польше для того, чтобы сформировать у простых граждан неприязнь к русским и белорусам. Это может делаться и, например, как подготовка к большой войне, рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой бывший польский судья Томаш Шмидт, который из-за преследования на родине был вынужден бежать в Белоруссию.

ИА Регнум Томаш Шмидт

«В Польше там пишут, что в белорусских магазинах просто ничего нет. Сало и хлеб. А там всё есть! Цены хорошие, всё можно покупать. Можно поговорить с белорусами, они тоже хорошие, у них тоже хорошее отношение к полякам. Вернулся такой (увидевший реальную картину. — Прим Ред.) гражданин в Польшу и скажет своим знакомым: всё не так, как СМИ польские пишут, как говорят. И уже есть угроза для польской власти», — объяснил экс-судья.

При этом такая схема пропаганды присуща не только польским властям, так работают на всём Западе, в первую очередь в США, указал он.

«Например, есть такая польская станция TVN. Она член Discovery, член большой компании, а в этой компании работают бывшие сотрудники ЦРУ. У них очень-очень большая пропаганда, и это работает уже много лет», — сказал Шмидт.

По мнению бывшего судьи, цель у такой пропаганды одна — показать, что белорусы и русские — плохие люди. Чтобы отношение граждан Евросоюза, Польши к «восточным людям» было плохое.

«Это подготовка, например, к большой войне», — добавил Шмидт.

Также экс-судья объяснил, почему власти Польши внезапно обвинили его в шпионаже, чем закончится СВО и за что его невзлюбил глава польского МИД Сикорский.

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