Москва, 25 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Евросоюзе никакой демократии нет, заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой польский судья Томас Шмидт, который из-за политического преследования был вынужден бежать в Белоруссию.

ИА Регнум Томас Шмидт

«У вас в России демократия. В Евросоюзе никакой демократии нет. Это так уже не работает. А такой политик, например, Пискорский (Матеуш Пискорский просидел три года в камере предварительного заключения за организацию поездки европейской делегации в Крым на референдум 2014 года). Польский политик. Он был три года в тюрьме», — сказал Шмидт, напомнив, что никаких доказательств вины Пискорского не было.

Кроме того, Шмидт откровенно рассказал, кому из польских политиков он «перешёл дорогу», в итоге получив обвинения в шпионаже, а также о множестве сфабрикованных в Польше дел, по которым судей заставляли выносить нужные властям приговоры.

Полное интервью читайте и смотрите на сайте ИА Регнум 26 июля.