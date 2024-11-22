Минск, 22 ноября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил политическое убежище бывшему польскому судье Томасу Шмидту, сообщила 22 ноября пресс-служба главы белорусского государства.

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«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — сказано в сообщении.

Тем же указом Лукашенко предоставил гражданство Белоруссии 257 просителям, в том числе 15 несовершеннолетним.

Как передавало ИА Регнум, Шмидт в мае бежал из Польши в Белоруссию, где попросил защиты. Он заявил, что из-за своей политической позиции, которая противоречит русофобской и антибелорусской риторике Варшавы, он подвергся преследованиям и угрозам на родине.

В Польше в отношении Шмидта было возбуждено уголовное дело о «шпионаже». Его также лишили статуса судьи и неприкосновенности. Прокуратура Польши выдала европейский ордер на арест Шмидта. Лукашенко, комментируя утверждения, будто Шмидта завербовали белорусские спецслужбы, назвал это глупостью.

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Шмидт заявил, что в России, в отличие от Евросоюза, есть демократия. Также он отметил, что власти Польши готовят страну к войне и рассчитывают нажиться на этой войне. Специальная военная операция закончится победой России, сказал также Шмидт.