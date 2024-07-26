Москва, 26 июля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Польские наёмники, отправившиеся воевать за ВСУ, возвращаются на родину в гробах, поэтому число желающих сражаться за киевский режим неуклонно снижается. Об этом в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой рассказал польский судья Томаш Шмидт.

ИА Регнум Томаш Шмидт

Ахмедова обратила внимание Шмидта на то, что Польша одна из стран — лидеров по «поставке» наёмников на Украину. И поинтересовалась, отчего поляки так рвутся воевать за Киев.

«Уже нет, уже приехали только мёртвые», — ответил судья.

По словам Шмидта, поначалу граждане Польши действительно ехали на Украину воевать с желанием: их влекли большие деньги, которые платили наёмникам. Но большие потери стали для них показательным примером.

«Украина им платила, но деньги шли из Польши, из США, из Евросоюза. Но и много денег воровали украинцы, это нормально у них, это так работает. Но когда посмотрели (наёмники. — Прим. ред.), что много их друзей погибли, уже не так просто стало найти тех, кто пошёл бы. Испугались», — объяснил Шмидт.

Он отметил, что поляки полагали повторение на Украине сценариев Ирака и Афганистана, но воевать против русских оказалось не так просто.

Томаш Шмидт в мае бежал из Польши в Белоруссию, где попросил защиты. Как он отметил, из-за своей политической позиции, которая противоречит русофобской и антибелорусской риторике Варшавы, он подвергся преследованиям и угрозам на родине. В настоящее время в отношении Шмидта возбуждено уголовное дело о «шпионаже». Его также лишили статуса судьи и неприкосновенности.

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