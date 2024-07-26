Москва, 26 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Сбежавший в мае из Польши судья Томаш Шмидт признался, что в суды не раз поступали сфабрикованные дела в отношении неугодных для властей людей. В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой уже лишённый на родине статуса судьи и обвинённый в шпионаже Шмидт рассказал, что сам подвергался давлению властей, будучи судьёй.

ИА Регнум Томаш Шмидт

Говоря о том, в отношении каких людей фабриковались дела, Шмидт привёл в пример некоторых сотрудников полиции, которые «что-то нашли, какие-то данные, документы», несущие угрозу для карьер польских политиков.

Кроме того, экс-судья признался, что в таких случаях на него зачастую давили власти, чтобы он вынес «нужный приговор».

«Это нормально. Когда не работаешь в Польше так, как хочет власть, у тебя возникают проблемы. Как ты будешь судьёй?» — сказал Шмидт, отметив, что и у него самого возникали проблемы, если он не шёл на поводу у политиков и руководствовался законом.

По его словам, если бы он работал, как хотели власти, у него бы проблем не было. Получилось бы сохранить должность и получать хорошую зарплату, но теперь из-за озвученной правды на родине он стал «шпионом и предателем».

В беседе с Мариной Ахмедовой попросивший убежища в Белоруссии Томаш Шмидт также рассказал, из-за чего его обвинили в шпионаже, на что нацелена польская пропаганда и является ли глава МИД Польши Родослав Сикорский агентом англосаксов.

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