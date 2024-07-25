Москва, 25 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Киевский режим не даёт разрешения на перезахоронение жертв Волынской резни, устроенной украинскими коллаборационистами во время Великой Отечественной войны, потому что это навредит самой Украине, заявил польский судья Томас Шмидт, который из-за своей политической позиции был вынужден бежать из Польши в Белоруссию и просить защиты.

ИА Регнум Польский судья Томас Шмидт

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Шмидт напомнил, что украинские националисты и пособники нацистов во время войны убили десятки тысяч мирных поляков, в том числе стариков, детей и женщин. До сих пор все погибшие лежат в братских могилах на территории Украины.

«У общества такие мнения, что не надо эту тему поднимать, потому что есть проблема. Нет согласия Украины, режима киевского, по-моему, чтобы, например, похоронить этих людей, которых убили во время Резни. Это, по нашим данным, около полумиллиона мирных людей. Дети, женщины, их не похоронили. И нет согласия со стороны режима киевского, чтобы их похоронить», — указал он.

Шмидт подчеркнул, что перезахоронение невыгодно Киеву, и согласился с Мариной Ахмедовой в том, что если бы останки начали переносить, весь мир увидел бы, что украинские националисты сделали с мирным населением. Трагедия тех лет с новой силой ожила бы в прессе и в интернете. И всё это привело бы к тому, что многие люди действительно просто возненавидели бы Украину.

«Поэтому это угроза для режима киевского», — констатировал Шмидт.

На вопрос же о том, почему сами поляки предпочитают молчать и просто вычёркивают эту трагическую страницу истории из своей жизни, экс-судья ответил откровенно: «Потому что Россию ненавидят ещё больше».

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 26 июля.