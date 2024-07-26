Москва, 26 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Война — это способ заработать большие деньги, поэтому польские власти и используют рикторику о возможном военном столкновении с Россией. Такое мнение выразил бывший польский судья Томаш Шмидт, который из-за преследования на родине был вынужден просить убежища в Белоруссии.

ИА Регнум Томаш Шмидт

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой он отметил, что Варшава уверена в необходимости сотрудничать с англосаксами. Всё это часть большого бизнеса.

«Это большой бизнес, потому что все новые вооружения Польша будет покупать сначала в США. И США на этом будут зарабатывать деньги. Очень большие деньги», — указал Шмидт.

В ответ Марина Ахмедова отметила, что Польша поставила уже большое количество вооружения киевскому режиму, фактически лишившись запасов, а сама Украина чуть ли не на половину разрушена. Неужели Польша желает такой же участи, рассуждая о войне с Россией?

«Граждане — нет. Но власти думают о том, как работать, чтобы в карманы пошло. Много было таких проблем и с бывшими властями. Это Партия права и справедливости, по-польски так она называется. Теперь это коалиция вокруг Дональда Туска. Им надо просто много-много денег», — добавил Шмидт.

из-за политической позиции в отношении Шмидта на родине возбудили уголовное дело за якобы шпионаж, а также лишили статуса судьи. В интервью главреду ИА Регнум он рассказал, кому из политиков «перешёл дорогу», почему в Евросоюзе больше нет демократии, и спрогнозировал исход СВО.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 26 июля.