Материалы с тегом «Союзмультфильм»
Умер автор заставки программы «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов
Режиссёр мультфильма для взрослых «Очень синяя борода», автор заставки телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет. Об этом написал в Telegram-канале шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. «Сегодня скончался режиссёр Владимир Самсонов. Он был...
21 февраля 2024
«Союзмультфильм» попросил СК проверить права компании из США на «Чебурашку»
Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить правомерность заключённых с компанией из США La Roubine контрактов на международные права на бренд «Чебурашка». Об этом сообщили 9 января в пресс-службе студии. «Указанная проверка проводится», — заявили...
9 января 2024
Умерла художник мультфильма «Котёнок по имени Гав» Наталья Богомолова
Советский и российский художник-мультипликатор и режиссёр Наталья Богомолова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своём Telegram-канале. «Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова. Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех...
6 декабря 2023