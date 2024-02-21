Москва, 21 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Режиссёр мультфильма для взрослых «Очень синяя борода», автор заставки телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет. Об этом написал в Telegram-канале шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Союзмультфильм

«Сегодня скончался режиссёр Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов», — уточнил в сообщении Капков.

Он добавил, что Самсонов был первым, кто применил редкую технику — живопись на стекле, которую довёл до совершенства.

Telegram-канал «Мульти-Шмульти» Владимир Самсонов

Среди работ Самсонова наиболее известен детективный мультфильм «Очень синяя борода». В нём звучат песни композиторов Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Исполнителями песен в мультфильме стали Михаил Боярский, Олег Анофриев и Лариса Долина.

Самсонов — автор заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Она была в эфире с 1986 по1994 год.

Как рассказал Капков, режиссёр-мультипликатор жил в дачном поселке под Раменским. Там у него был небольшой деревянный домик.

«Когда я навестил его четыре года назад, он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. Сильно нуждался», — отметил Капков.

Последние двадцать лет режиссёр боролся с болезнью. Он перенёс операцию по удалению опухоли. Благотворительный фонд поддержки анимации оказывал поддержку вместе с родственниками Самсонова, резюмировал шеф-редактор «Союзмультфильма».

Владимир Самсонов родился в Уссурийске 11 августа 1936 года. В 1962 году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года.

В 1968 году Самсонов окончил ВГИК и снял свои первые работы на «Союзмультфильме». Среди них были «Старая игрушка», «В тридесятом веке» и «Мы с Джеком».