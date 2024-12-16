Москва, 16 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В игре с дополненной реальностью «Зима в Москве» появятся герои советских мультфильмов. В частности, там можно будет встретить Волка из «Ну, погоди!», Карлсона и попугая Кешу. Персонажей можно будет поймать на камеру смартфона на культурных и исторических достопримечательностях, фестивальных площадках и в парках, сообщил певец и блогер Ваня Дмитриенко.

Илья Питалев/РИА Новости Ваня Дмитриенко

«Я сам попробовал игру на этих выходных. Прогулялся по ВДНХ, поймал там «мультяшку». Игра не только увлекательная, но и полезная: мотивирует исследовать город», — поделился блогер.

Он добавил, что призовые баллы и промокоды программы «Миллион призов» можно потратить на что-то нужное для себя или на благотворительность.

Среди «Мультяшек» игры можно увидеть медведя, зайца, лису и других животных. Постепенно к ним добавятся герои популярных мультипликационных фильмов — Винни-Пух, Пятачок, котенок Гав, Громозека, Умка, Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Малыш и Карлсон, кот Матроскин, петух из «Бременских музыкантов» и попугай Кеша.

«Благодаря современным технологиям герои «Союзмультфильма» могут встречаться со своими зрителями в самых разных сферах жизни: вместе с ними теперь можно учиться, отдыхать, путешествовать и многое другое», — рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

По её словам, герои этой зимой примут участие в игре, которая не только порадует больших и маленьких москвичей, но и поможет сделать множество добрых дел.

Для участия в игре нужно скачать ее мобильное приложение. После регистрации откроется карта Москвы с местами обитания «Мультяшек» в разных округах. На карте игры — сотни площадок, среди которых, например, Государственный Дарвиновский музей, музей-усадьба «Кусково», Московская усадьба Деда Мороза и другие места. При очном посещении новогодней площадки участники с помощью онлайн-приложения наводят камеру на «Мультяшек» и получают за них снежинки. Их можно обменять на реальные призы или направить на благотворительность.