Минск, 25 января, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко описал заявления Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фразой «все за, а Баба-Яга против».

Владимир Смирнов/ТАСС

Ранее директор БДИПЧ ОБСЕ Мария Телалиан выступила с утверждением, что без наблюдения со стороны БДИПЧ выборы в Белоруссии якобы останутся без «независимой оценки».

«Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был «Все за, а Баба-Яга против». Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые ещё не прошли, они недействительные», — отметил Карпенко.

Состоящий из трёх серий мультфильм «Баба-Яга против!» был выпущен «Союзмультфильмом» в 1979 года к летним Олимпийским играм 1980 года. Согласно сюжету мультфильма, Баба-Яга вместе со Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным пытались помешать талисману игр — Медвежонку Мише попасть на Олимпиаду и принять в ней участие. Однако их попытки оказались напрасными.

До этого Карпенко обвинил Европарламент в стремлении раскачать ситуацию в республике. Он отметил, что вполне естественно, когда наблюдатели делятся впечатлениями о ходе выборов, но непонятно, как можно оценивать избирательный процесс, когда он ещё не завершился.

Как передавало ИА Регнум, в Белоруссии 21 января стартовало досрочное голосование на выборах президента. Выборы состоятся 26 января. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 25 января сообщила, что наблюдатели от ЦИК не выявили нарушений.

Европарламент при этом 21 января опубликовал проект резолюции с призывом к странам Евросоюза заранее заявить о непризнании президентских выборов в Белоруссии. Также в документе говорится, что в республике необходимо провести «свободные и справедливые выборы».

25 января координатор группы международных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко отметила, что работа СМИ на выборах президента Белоруссии проходит очень активно, что подтверждает открытость и демократичность процесса.Абрамченко добавила, что представители ПА ОДКБ будут работать непосредственно на избирательных участках. Наблюдатели проверят их работу, ход кампании, а также пообщаются с гражданами.