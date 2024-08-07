Москва, 7 августа, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Американские и европейские дистрибьюторы приобрели права на показ более 50 короткометражек и фильмов студии «Союзмультфильма». Об этом, как пишет «Лента. ру», сообщили в пресс-службе российской компании.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Десять картин «Союзмультфильма» уже выпущены на blu-ray в Канаде и США: «Аленький цветочек», «Снежная королева», — сообщил «Союзмультфильм».

Там подчеркнули, что рост доходов студии от продажи короткометражных фильмов зарубеж в текущем году составил 30% по сравнению с 2023 годом. Фильмы киностудии приобрели дистрибьюторы из Франции, Бельгии, Чехии, Швейцарии, США и Канады. За границей российские мультфильмы выйдут в кинотеатрах в виде сборников, на онлайн-платформах, их также покажут на фестивалях.

Среди самых популярных из российских лент стали «Два трамвая», «Школа ёлок», «Посох», «Девочка, дракон и папа».

Как сообщало ИА Регнум, в январе «Союзмультфильм» обратился в Следственный комитет с просьбой проверить правомерность заключённых с американской компанией La Roubine контрактов на международные права на бренд «Чебурашка».