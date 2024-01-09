Москва, 9 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить правомерность заключённых с компанией из США La Roubine контрактов на международные права на бренд «Чебурашка». Об этом сообщили 9 января в пресс-службе студии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Указанная проверка проводится», — заявили представители «Союзмультфильма», отметив, что это не первое российское разбирательство с La Roubine.

Помимо этого, студия сочла непродолженным соглашение 2005 года с японскими компаниями. В частности, позиция «Союзмультфильма» состоит в том, что финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования, и компания Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha (Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications) получила лицензию непосредственно на мультфильмы и на персонажей, в том числе на Чебурашку, на территории всех государств, кроме бывших стран СССР. За это японская сторона, по данным российской студии, заплатила $30 тыс. с обязанностью начислять выплаты от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Впоследствии компания передала сублицензию предприятию Cheburashka Project LLP, о котором «Союзмультфильму» ничего не известно.

«С учётом всех обстоятельств сделка не может считаться законной, однако её оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству. Срок договора истекает в 2024 году и не будет пролонгирован», — привело РБК заявление киностудии.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года «Союзмультфильм» отсудил у московского бара 8 млн рублей за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в своей символике. За время разбирательств заведение сменило название «Тебурасика» и убрало персонажей из оформления.

Позднее, в январе 2023 года «Союзмультфильм» обратился к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. В пресс-службе студии добавили, что статус персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, которому не соответствует контрафакт.

В том же месяце стало известно о краже из дома продюсера и бывшего правообладателя «Чебурашки» Александра Зубарева сейфа с бриллиантовым кольцом французского бренда Cartier, деньгами и документами. Зубарев на протяжении многих лет участвовал в сделках и судебных разбирательствах вокруг товарных знаков — Чебурашки, кота Матроскина, Дяди Фёдора и других героев, а в 2012 году он стал соучредителем компании ООО «Чебурашка», правообладателя товарных знаков на героев «Чебурашки», «Простоквашино» и «Пластилиновой вороны».