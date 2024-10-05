Москва, 5 октября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла на 83 году жизни, сообщил 5 октября Telegram-канал SHOT.

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«Умерла накануне в своей квартире в Останкино. Причиной стала онкология (множественная миелома)», — сообщил источник.

Татьяна Папорова родилась 5 ноября 1941 года. Окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1964–1966 годах работала корректором в газете «Пионерская правда». В 1968–1972 годах была старшим методистом Комитета по кинематографии при СМ СССР.

Более 40 лет своей жизни она посвятила работе на «Союзмультфильме». С 1972 года работала там редактором, старшим редактором, членом сценарно-редакционной коллегии. С 2006 года занимала пост главного редактор «Союзмультфильма».

Папорова писала сценарии, а также руководила созданием таких мультфильмов, как «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты».