Москва, 5 июня, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Фонд «Круг добра», киностудия «Союзмультфильм» и Университет «Синергия» создадут новый короткометражный мультфильм под названием «Путешествие добра». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба фонда.

Пресс-служба Фонда «Круг добра» Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко

В создании мультфильма примут участие подопечные фонда «Круг добра», студенты факультета анимации Университета «Синергия» и профессионалы киностудии «Союзмультфильм».

История мультфильма расскажет о путешествии по России мальчика и девочки, которые символизируют подопечных фонда. Студенты факультета анимации Университета «Синергия» оживят нарисованных героев, а дети с тяжёлыми и редкими заболеваниями нарисуют узнаваемые пейзажи из разных уголков России.

Мультфильм будет создан под руководством профессионалов мультипликационной индустрии. В творческую рабочую группу проекта вошли генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, исполнительный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Вадим Долгих, режиссер-постановщик и сценарист киностудии «Союзмультфильм» Мария Конева, преподаватель факультета анимации Университета «Синергия», современный художник и режиссер анимационного кино Наталья Варламова, преподаватель факультета анимации Университета «Синергия», профессиональный художник-аниматор Алиса Тымкив.

Музыку для нового мультфильма предоставит детский композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков.

Хронометраж мультфильма составит около одной минуты.

«В анимации одна минута — это весьма приличный хронометраж. Для подопечных фонда «Круг добра» мы специально разработали техническое задание, так что, если у нас всё получится, рисованные герои смогут побывать в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгограде, на Чёрном море, на озере Байкал и даже полюбоваться Северным сиянием», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Союзмультфильм» Бориса Машковцева.

Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил, что создание мультфильма «Путешествие добра» — это не просто подарок детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, но и уникальный творческий проект. Это возможность для подопечных фонда совместной работы с известными в мире российской мультипликации людьми.

«Я уверен, что участие в таком проекте даст детям ещё одну возможность проявить свои таланты и поверить в себя», — отметил Ткаченко.

Авторы работ, отобранных для создания мультипликационного фильма, получат сувениры от фонда «Круг добра», сертификаты на мастер-классы от киностудии «Союзмультфильм». А те, чьи рисунки будут отмечены Университетом «Синергия», смогут пройти курсы анимации от университета и получить подтверждающие дипломы после обучения.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда протоиереем Александром Ткаченко в Кремле заявил, что работа фонда «Круг добра» налажена должным образом, работает профессиональная команда. Путин добавил, что фонд работает эффективно, а команда профессионалов с душевной теплотой относится к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых. Российский лидер во время встречи также поблагодарил Ткаченко за организацию работы фонда.

В свою очередь протоиерей поблагодарил Путина за высокую оценку деятельности «Круга добра» и достигнутых результатов. Ткаченко заявил, что фонд подготовил для президента альбом, который содержит трогательные истории многих детей. О некоторых из них он рассказал главе государства.

Так, в Приморском крае у мальчика выявили тяжёлую форму спинально-мышечной атрофии. Врачи ставили неблагоприятный прогноз. Как рассказал руководитель фонда «Круг добра», для таких детей есть уникальные лекарства, они готовятся индивидуально и фонд поставляет их очень оперативно. Это позволяет начать лечение до проявления болезненной, необратимой симптоматики, пояснил Ткаченко. Узнав о заболевании ребёнка, мать от него отказалась. Однако лечение прошло успешно, и мальчика усыновила семья из Москвы.

По словам Ткаченко, детей, которым оказывается помощь, в фонде «Круг добра» уже 25 тысяч.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров заявил, что Путин и российские власти уделяют большое внимание защите детей и благополучию подрастающего поколения. Эксперт отметил, что это даже закрепили в Конституции.