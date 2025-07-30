Советский Микки-Маус. Именно так за границей называли Чебурашку — суперпопулярного персонажа, созданного в 1960-е мультипликатором Леонидом Шварцманом по книге Эдуарда Успенского. Права на этот образ формально принадлежат «Союзмультфильму», но россияне считают Чебурашку частью национального достояния.

Global Look Press

Эксперты же называют образ Чебурашки важным инструментом российской внешней политики, точнее — нашей мягкой силы. Но использовать этот инструмент теперь мешает американская Фемида.

60 тысяч за всех

Американская компания LaRubInt Corp выиграла в одном из судов Нью-Йорка иск к «Союзмультфильму» о правах на использование Чебурашки (а заодно и крокодила Гены со старухой Шапокляк) за границей, в частности в США и Канаде, Китае, Индии и, что особенно важно, — в Японии. Федеральный суд по Восточному округу штата Нью-Йорк вынес свой вердикт еще 19 июня, но в прессу он попал лишь на этой неделе.

Истцы упирают на то, что в 2016 году заокеанская фирма и российская государственная киностудия «Союзмультфильм» заключили соглашение, по которому наша студия продала за 60 тысяч долларов право на использование образа Чебурашки в указанных странах. Документ подписали глава компании Ляля Рубштейн с и. о. директора киностудии Глебом Давыдовым.

Впрочем, уже через месяц после соглашения компания Рубштейн подняла шум из-за того, что мерч с Чебурашкой в Японии продает другая компания — и тоже вроде как по лицензии «Союзмультфильма». Соответственно, американцы теперь жалуются, что понесли убытки.

Стоит напомнить, что в Стране восходящего солнца герой Эдуарда Успенского очень популярен еще с советских времен.

Как «Чебурашка проджект» победил Америку

«Союзмультфильм» же подчеркивает: американцев вовремя уведомили о неоднозначной ситуации с правами на Чебурашку в Японии. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба студии. По ее данным, в 2016 году представителям LaRubInt Corp перед сделкой рассказали, что еще в 2005-м японская компания TV Tokyo Communications Corporation также приобрела исключительные права на Чебурашку в своей стране — за 30 тысяч долларов плюс роялти, но исключительно вместе с показом мультфильмов в кинотеатре.

Хотя договор истек в 2014 году, японская компания продолжала продавать мерч с «советским Микки Маусом», а затем и вовсе передала право на этот образ другой японской фирме — Cheburashka Project LLP.

Зная это, Ляля Рубштейн, по мнению «Союзмультфильма», покупала лицензию в 2016 году не для распродажи брелоков и футболок, а с целью «принудить японскую компанию платить ей роялти». Проще говоря, заработать не на продажах, а на судах.

Кадр из м/ф «Чебурашка» реж Макото Накамура. Япония, Россия, Республика Корея. 2010

Однако сделать это не получилось — японская Фемида стала на сторону своего бизнеса, «Чебурашка проджект» отбилась от американских претензий.

И тогда LaRubInt Corp развернулась в обратную сторону и решила взыскать убытки хотя бы с «Союзмультфильма». Причем, как подозревает нынешняя дирекция студии, всю эту схему американская сторона «тщательно спланировала совместно с предыдущим руководителем киностудии», так что теперь, по ее версии, в нашей стране уже работают следователи. Впрочем, официально о следственных действиях в России по делу Чебурашки ничего не сообщалось.

Судиться будем за океаном

Хотя сама по себе сделка Давыдова и Рубштейн выглядит сомнительно, шансы выиграть тяжбу у «Союзмультфильма» были невысокими.

Во-первых, по договору 2016 года стороны согласились, что спорные вопросы будут решать в американском суде — а ждать там какого-то снисхождения к россиянам сейчас, мягко говоря, бессмысленно. Тем более когда против них выступают американцы.

Во-вторых, конфликт идет вокруг конкретного документа. «Это спор даже не об авторских правах, а о нарушении договора, — объясняет ИА Регнум Максим Волченко, партнер базирующейся в Нью-Джерси юридической фирмы Kaplan Breyer Schwarz LLP. И не прописанные в договоре устные предупреждения остаются лишь словами.

Кадр из м/ф «Чебурашка и крокодил Гена» реж. Роман Качанов. СССР 1971

«Если «Союзмультфильм» действительно выдал лицензии третьим лицам, нарушая исключительные права LaRubInt, то позиция суда логична и соответствует принципам защиты интеллектуальной собственности в США», — поясняет ИА Регнум гендиректор Международной юридической компании «Yusufov Group» Асад Юсуфов.

«Справедливость решения в международном контексте строится на принципах договорного права и добросовестного исполнения обязательств. Если контрактные обязательства нарушены, то взыскание убытков — стандартная мера», — считает эксперт.

На смену Шапокляк выводят Чебубу

Формально для «Союзмультфильма» еще ничего не закончено. Суд по Восточному округу штата Нью-Йорк лишь признал, что истцы могут требовать возмещения убытков в порядке упрощенного производства. То есть это был лишь предварительный суд.

«Вынесен вердикт, что ответчик — студия «Союзмультфильм» — нарушила лицензионные договоры. Это всё, что решил суд. А в какой сумме оценить убытки за нарушение этих договоров — это отдельный вопрос. Я так понял, что стороны будут решать его в процедуре медиации. Если же они не договорятся перевести на медиацию, начнется уже полноценный судебный процесс», — говорит Максим Волченко. И, по его мнению, процесс будет непростой.

«В России сложно доказать размер убытка, а в Америке — еще сложнее доказать», — резюмирует Волченко. Тем временем «Союзмультфильм» пытается защититься от будущих подобных исков при помощи будущих же лицензий. Например, хочет зарегистрировать новый товарный знак «Чебубу» — этакий микс из Чебурашки и популярной игрушки Лабубу.

Оставьте доброту

Проблема в том, что России как государству вся эта незаконченная мутная история вокруг Чебурашки вредит. Дело здесь не только в очередном противостоянии отечественного бизнеса и западных судов. Всем и так понятно, что из западных юрисдикций надо бежать — это стало ясно еще в 2017 году, когда Стокгольмский арбитраж велел «Газпрому» заплатить миллиарды долларов украинскому «Нафтогазу» — просто потому, что киевская компания оказалась в бедственном состоянии, хотя она явно нарушила условия контракта с россиянами.

Но «советский Микки-Маус» — это не только актив студии «Союзмультфильм» и не только часть российской культуры (фильм «Чебурашка» 2022 года стал самой кассовой лентой отечественного кино, собрав в прокате 90 млн долларов). Ушастый зверек — это наше национальное достояние, элемент российской мягкой силы.

Кадр из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия. 2023

«Он известен как Muksis в Финляндии, Plumps в Германии и Topple в Великобритании Его зовут Drutten в Швеции… В Японии, где царят каваи (культ милоты. — Прим. ред.), Чебурашка стал культурным феноменом в 2000-х годах, вдохновив на создание новой серии короткометражных фильмов японского производства в 2009 году, за которой последовал полнометражный художественный фильм в 2010 году», — пишет CNN.

По мнению издания, главная черта Чебурашки — универсальная доброта. И этот образ, эту ассоциацию Москва не просто могла бы, а обязана продвигать сейчас, когда западные медиа демонизируют нашу страну. Ассоциируют со злом, по сути, всё, что исходит из России.

И в этом плане спор LaRubInt и «Союзмультфильма» мешает нашей мягкой силе. Отчасти потому, что американцы могут теперь в судебном порядке мешать распространению образа «советского Микки-Мауса» за рубежом. А отчасти потому, что «Союзмультфильм», пытаясь защитить себя и, видимо, заработать денег, разрушает репутацию доброго Чебурашки, а она нужна России. Например, Чебубу — коммерчески прибыльного зверька со злобным оскалом — очень сложно назвать милым. Скорее уж он — свидетельство «агрессивности русских», про которую сейчас и трубят западные медиа.

«Хорошими делами прославиться нельзя»

Тем временем в «Союзмультфильме» дали понять: если не удастся договориться по-хорошему, решение американской юстиции можно просто не исполнять благодаря положениям обновленной в 2020 году Конституции, в которой прописан приоритет российской Фемиды над любыми международными инстанциями. «Киностудия соблюдает действующее законодательство РФ и, в случае легализации судебного решения на территории РФ, безусловно его исполнит в добровольном порядке», — пообещала по этому поводу студия.

Но такой ход чреват для «Союзмультфильма» новыми финансовыми потерями, предостерегают эксперты. «Для компаний, работающих на международном рынке, игнорирование решений иностранных судов может привести к блокировкам активов за рубежом, ограничению ведения бизнеса и другим негативным последствиям», — напоминает Юсуфов.

Впрочем, чтобы добиться таких блокировок и арестов, истцам — американцам — придется сперва провести долгие, возможно, даже многолетние судебные тяжбы.

Не исключено, что «Союзмультфильм» всё же предпочтет поскорее, без новых судов закрыть эту историю. Как утверждает адвокат Максим Волченко, по его данным, в среду должны начаться консультации истцов из LaRubInt Corp, россиян-ответчиков и судей. Речь идет о той самой процедуре медиации.