Москва, 6 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Советский и российский художник-мультипликатор и режиссёр Наталья Богомолова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своём Telegram-канале.

«Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова. Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», — написал он.

Он отметил, что революционное кино Фёдора Хитрука — «История одного преступления» — стало стартом для многих впоследствии знаменитых новичков, некоторые из которых стали режиссёрами, а некоторые осталась оттачивать «актёрское» мастерство.

«Наташа осталась: «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котёнок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Баба-Яга против», «Жил-был пёс», «Халиф-аист», «Королевский бутерброд», «Мартынко», — написал Капков, уточнив, что в фильмографии Натальи Богомоловой более двухсот мультфильмов.

Также она одушевила героев картин «Тайна Сухаревой башни», «Про лысую принцессу», «Из жизни разбойников», «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «День медведя», «Сказки старого пианино».

Шеф-редактор «Союзмультфильма» отметил, что Наталью Богомолову ценили не только за лёгкую руку, но и за светлую голову.

«Она была очень умным человеком, проницательным, откровенным, говорила правду всегда, даже если было горько её слышать. Очень точно оценивала ситуацию, обстановку», — добавил Капков.

Он также уточнил, что в квартире Натальи Богомоловой была собрана огромная коллекция рисунков, которые она никогда не выставляла и редко кому показывала.