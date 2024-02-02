Материалы с тегом «Софья Сапега»
МВД Белоруссии исключило из списка экстремистов Романа Протасевича
МВД Белоруссии исключило одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича из списка экстремистов. Это свидетельствует из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, опубликованном на сайте белорусского ведомства. Вместе с тем в списке...
2 февраля 2024
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагали Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. Об этом Кожемяко заявил 24 ноября на заседании международного молодёжного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ. По...
24 ноября 2023
В Кремле позитивно восприняли сообщения о помиловании Сапеги
В Кремле позитивно восприняли решение президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать гражданку России Софью Сапегу, сообщил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы позитивно восприняли, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — сказал...
8 июня 2023
Родственники Сапеги оказались не в курсе её помилования
Родственники осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги были не в курсе того, что её помиловали, и узнали об этом от журналистов ИА Регнум. «Быть такого не может. Я шокирована. Извините, не могу говорить», — сказала тётя Сапеги Гелля Дудич и бросила трубку. Родственники россиянки не ожидали...
7 июня 2023
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу. Об этом 7 июня сообщает БелТА. Отмечается, что Сапегу передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. Глава российского региона отметил, что 6 июня Лукашенко подписал указ о её...
7 июня 2023
Суд в Москве 24 мая рассмотрит вопрос о передаче Сапеги из Белоруссии
Пресненский суд Москвы назначил на 24 мая рассмотрение вопроса о передаче осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги. Об этом 2 мая рассказали в суде. «Рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С. А...
2 мая 2023
Материалы для выдачи Софьи Сапеги в Россию поступили в суд
Пресненский суд Москвы получил материалы по приговору осуждённой в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, необходимые для её передачи в Россию для дальнейшего отбытия наказания, сообщили 27 апреля в пресс-службе суда. «В адрес суда поступило представление первого заместителя директора Федеральной...
27 апреля 2023
В Кремле заявили, что не занимаются вопросом передачи Софьи Сапеги в Россию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 17 апреля, заявил, что администрация президента России не занимается вопросом возвращения осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. «Этот вопрос не для администрации президента. Мы не занимаемся непосредственной...
17 апреля 2023
ГП Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию
Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой россиянки Софьи Сапеги о передаче её в РФ для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости. Белорусское ведомство направило Москве согласие на передачу гражданки РФ. Её передадут российской стороне после получения гарантий...
14 апреля 2023
Софья Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию
Российская гражданка Софья Сапега, отбывающая наказание в Белоруссии, дала согласие на экстрадицию в РФ. Об этом пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев сообщил 12 апреля РИА Новости Он рассказал, что 10 апреля осуждённую, которая находится в Гомельской женской колонии...
12 апреля 2023
Начата процедура передачи осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию
Процедура передачи России осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги уже начата, заявил 3 апреля её адвокат Антон Гашинский, сообщает ТАСС. Он заявил, что процедура передачи запущена, но отказался назвать сроки завершения этого процесса. В Белоруссии Сапега, гражданка России, приговорена к шести годам...
3 апреля 2023
Дипломаты РФ запланировали встречу с осуждённой в Белоруссии Сапегой
Работа по делу гражданки России Софьи Сапеги, осуждённой в Белоруссии, продолжается, дипломаты ожидают встречи с ней. Об этом сообщил 2 апреля пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев. Он отметил, что дипломаты взаимодействуют с адвокатом Сапеги и белорусской стороной...
2 апреля 2023