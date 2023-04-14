Минск, 14 апреля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой россиянки Софьи Сапеги о передаче её в РФ для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Софья Сапега

Белорусское ведомство направило Москве согласие на передачу гражданки РФ. Её передадут российской стороне после получения гарантий исполнения приговора.

В мае 2021 года Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Этот канал в Белоруссии признан экстремистским и террористическим.

Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной по статьям УК Белоруссии об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих, повлёкших вред потерпевшим.

В январе Сапеге было отказано в помиловании. Причиной стала недостаточность критериев для такого решения.

В начале апреля пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалёв сообщил, что работа по делу Сапеги продолжается. Он отметил, что дипломаты взаимодействуют с адвокатом россиянки и белорусской стороной. 10 апреля с осуждённой встретился российский консул. В ходе встречи девушка согласилась, чтобы её выдали России для возможного отбывания дальнейшего наказания на родине.