Москва, 2 мая, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы назначил на 24 мая рассмотрение вопроса о передаче осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги. Об этом 2 мая рассказали в суде.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

«Рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С. А. назначено Пресненским судом Москвы на 24 мая», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания. А 27 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы по этому делу.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим.

Через год Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной по статьям УК Белоруссии об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих, повлёкших вред потерпевшим.