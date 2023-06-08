Москва, 8 июня, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Кремле позитивно восприняли решение президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать гражданку России Софью Сапегу, сообщил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кадр из видео на задержания Софья Сапега

«Мы позитивно восприняли, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, такие решения целиком идут в «унисон с нашим братским характером отношений».

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко помиловал Сапегу 7 мая. Её передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

Гражданка РФ была задержана 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим.

Сама Сапега поблагодарила Лукашенко за второй шанс, назвав это подарком не только для неё, но и для всей семьи.