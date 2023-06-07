Москва, 7 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Родственники осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги были не в курсе того, что её помиловали, и узнали об этом от журналистов ИА Регнум.

Кадр из видео с канала: Городовой. Софья Сапега.

«Быть такого не может. Я шокирована. Извините, не могу говорить», — сказала тётя Сапеги Гелля Дудич и бросила трубку.

Родственники россиянки не ожидали, что её помилуют даже после того, как помиловали Романа Протасевича.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Сапегу. Её передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим. 22 мая Лукашенко помиловал Протасевича.

В 2022 году Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной по статьям УК Белоруссии об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих, повлёкших вред потерпевшим.