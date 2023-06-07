Минск, 7 июня, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу. Об этом 7 июня сообщает БелТА.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

Отмечается, что Сапегу передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. Глава российского региона отметил, что 6 июня Лукашенко подписал указ о её помиловании.

«Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу», — сказала Сапега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания. А 27 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы по этому делу. 2 мая пресненский суд Москвы назначил на 24 мая рассмотрение вопроса о передаче Сапеги.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим. 22 мая Лукашенко помиловал Протасевича.

В 2022 году Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной по статьям УК Белоруссии об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих, повлёкших вред потерпевшим.