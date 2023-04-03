Москва, 3 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Процедура передачи России осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги уже начата, заявил 3 апреля её адвокат Антон Гашинский, сообщает ТАСС.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Софья Сапега

Он заявил, что процедура передачи запущена, но отказался назвать сроки завершения этого процесса.

В Белоруссии Сапега, гражданка России, приговорена к шести годам лишения свободы за антиправительственную деятельность по семи статьям УК Белоруссии. Защита просила белорусское руководство о помиловании, но получила отказ.

Задержана Сапега была 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем — создателем признанного в Белоруссии экстремистским канала NEXTA. В августе прошлого года он дал показания по делу о попытке государственного переворота в Белоруссии.

Накануне, 2 апреля, пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил о том, что идёт работа по делу Сапеги. Представители посольства ведут переговоры и с белорусской стороной, и с защитой Сапеги. Планируется очередная встреча с осуждённой в Белоруссии россиянкой.